La Xunta, sobre Limpoil: “No podríamos hacer informe favorable si hubiese riesgo inminente”

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió ayer que la planta de tratamiento de residuos oleosos procedentes de buques de Limpoil en los muelles de Oza no supone un “riesgo inminente” para la ciudad. La Xunta otorgó a mediados de diciembre la autorización ambiental a la empresa para que pueda ampliar su actividad y tratar los residuos procedentes de las sentinas de buques.

“Ninguna planta se puede ubicar si se ve que tiene un riesgo. Toda actividad puede tener un riesgo, después hay que hacer el control pertinente de esa actividad, pero sin más. Nunca podríamos hacer un informe favorable si viésemos que la planta tuviese un riesgo inminente. Se nos presenta un proyecto, lo evaluamos y, a partir de ahí, tenemos que hacer los controles necesarios, como en cualquier otro tipo de planta”, alegó ayer la conselleira de Medio Ambiente.

Sobre la sanción que el Puerto impuso a Limpoil por vertidos de residuos irregulares, Vázquez aseveró que una empresa puede incumplir la normativa vigente en “un momento determinado”, pero que eso no significa “que vaya a incumplirla reiteradamente”.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asumió que “toda actividad tiene un riesgo”, aunque también alegó que, si el Ejecutivo autonómico hubiese percibido que existe “riesgo inminente” no hubiese emitido un informe favorable.

La instalación de esta planta no cuenta con el apoyo de los vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros, que considera “inapropiada” la ubicación de la factoría por la cercanía a las playas de Oza y Santa Cristina y porque prevé que pueda afectar a la actividad marisquera, poniendo en peligro, incluso, el dragado de la ría de O Burgo. Con el fin de frenar que este proyecto siga adelante, la entidad prevé realizar movilizaciones, ya que las alegaciones formales presentadas al proyecto no lo han conseguido. Marea Atlántica llevará al próximo pleno —que se celebrará este jueves— una moción sobre este tema, ya que los vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros reclaman que la actividad se desplace a otro lugar.

No es ahora cuando la empresa Limpoil inicia los trámites para ampliar su actividad en el muelle de Oza, donde cuenta con instalaciones para el tratamiento de residuos de buques. Esta iniciativa comenzó en 2015, cuando Limpoil intentó conseguir la aprobación de un proyecto para procesar aguas con aceites procedentes de las sentinas de los buques. Entonces, ya se encontró con la oposición de BNG, Concello de Oleiros, de la asociación ecologista Adega y de los vecinos, que presentaron alegaciones a esta solicitud, por entender que podría tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y porque las aguas contaminadas podrían acabar en la red municipal; dos años después de la solicitud, en 2017 el Ayuntamiento —entonces con Marea Atlántica en la Alcaldía— emitió un informe en el que le exigía la puesta en marcha de más medidas de seguridad para la planta porque estaba en una zona de “sensibilidad especial”, en las inmediaciones de la ría de O Burgo. En 2017, la votación de una moción sobre esta actividad en el muelle de Oza acabó con la oposición de Marea PSOE y BNG y con la abstención del PP. Seis años después de esta resolución, la Xunta le ha concedido el visto bueno ambiental al proyecto revisado, al entender que las exigencias en materia de seguridad habían sido incorporadas, como que las aguas no se verterían a la ría, así como también que no suponía un peligro para el paisaje.