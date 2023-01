El 90% de los estudiantes de grado y máster de la UDC encontraron trabajo en su primer año

El Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña (UDC) presentó ayer los datos de empleabilidad de los estudiantes universitarios que acabaron sus estudios tanto de grado como de máster en el curso 2020-2021. Los datos de los encuestados reflejan que un 88,9% de los titulados que decidieron buscar trabajo lo encontraron durante este primer año, aunque el estudio no diferencia entre si lo hicieron gracias a una beca o a otro tipo de contrato laboral. Es muy común que los estudiantes entren en el mundo de la empresa recién terminados sus estudios gracias a una beca Feuga —Fundación Empresa-Universidade Galega— o FUAC —Fundación Universidade da Coruña—, pero eso no significa que vayan a conservar ese empleo cuando se termine la beca.

Solo el 11% de los que universitarios que estudiaron un grado en el curso 2020-2021 buscaron activamente empleo pero no lo encontraron en este primer año. De los estudiantes que acabaron sus estudios el 68% se considera que están en activo, es decir, que buscan trabajo, mientras que el 32% no lo están, ya que han decidido seguir formándose, por ejemplo, estudiando un máster o preparando oposiciones.

En el caso de los alumnos de máster, el 89,7% encontraron trabajo en su primer año y el 10% no. El profesor de la UDC y director del Observatorio Ocupacional, Francisco José León Medina, explicó ayer que, en el caso de los másteres, el 78% de los estudiantes están en activo y, de ellos, el 90% encontraron empleo en este primer año, de modo que el paro es del 10%, ya que el 22% restante decide no hacer una búsqueda activa de empleo al acabar los estudios.

Los estudiantes que más facilidades tienen para encontrar empleo en este primer año de los que estudian en la UDC son los de las ingenierías y los de las carreras de Ciencias de la Salud. Los que más complicado lo tienen son los de Humanidades y Ciencias, según precisó el rector, Julio Abalde.

Los datos, recopilados a través de encuestas a los estudiantes que finalizaron sus estudios en 2020-2021, reflejan también que casi el 80% (78% en el caso del grado) desempeñan un cargo adecuado a su nivel de formación. “Prácticamente el 90% de los egresados de grado o de máster que están buscando empleo lo encuentran durante el primer año. Una de las características de este estudio es la inmediatez, son encuestas que cubren casi el 90% del tamaño poblacional”, relató Abalde, que hizo hincapié en que estos datos “sirven para romper la leyenda urbana” de que los universitarios tienen dificultades para encontrar trabajo y de que, cuando lo hacen es con unas condiciones inferiores a las de su formación.

Los datos revelan también que hay mayor índice de inserción laboral entre los estudiantes de máster que entre los de grado y que la brecha de género se reduce cuanto mayor es la formación, ya que son los estudiantes varones los que más facilidades tienen para encontrar un empleo cuando terminan sus estudios de grado, aunque, en el caso de los másteres, la diferencia se reduce a un punto.

El informe se hizo con encuestas a una muestra representativa por cada titulación de grado y de máster de la UDC, entrevistando a un total de 2.467 personas de una población total de 2.864 titulados de grado y de máster, por lo que el margen de error, según precisó el rector, “es mínimo” y ofrece una “foto fija” del acceso al empleo de unos estudiantes que acabaron sus titulaciones en plena pandemia y buscaron trabajo entre 2021 y 2022. Es por ello por lo que espera que los datos del próximo observatorio sean mejores, ya que el ejercicio en análisis estaba marcado todavía por las restricciones. La vicerrectora de estudiantes, María José Lombardía, resaltó que el 90% de los estudiantes egresados de máster que encuentran trabajo lo hacen en Galicia, por lo que, en esta primera incursión en el mercado laboral no se da de forma generalizada “la fuga de talento”.

En el caso de Enfermería, el paro es cero. De las 111 personas encuestadas —doce hombres y 99 mujeres— todas ellas están trabajando, ni siquiera hay un porcentaje de estudiantes que decidiesen seguir formándose. En Fisioterapia tampoco hay titulados a la espera de encontrar un empleo —de los 50 entrevistados, 44 trabajan y seis no lo hacen pero porque han decidido hacer otra cosa—, al igual que los graduados en Ingeniería de Obras Públicas y los de Ingeniería en Tecnologías Industriales, los del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil y los graduados en Economía.

En el caso de los egresados del Grado de Biología, de los 57 encuestados, 17 trabajan, siete no encuentran empleo y hasta 33 no lo buscan; unos datos similares se encuentran en Derecho, con 108 estudiantes y 77 que ni trabajan ni buscan empleo; en el caso de Educación Social, de los 70 encuestados, 12 de ellos no están en el mercado laboral aunque quisieran. Tienen también buenos resultados los grados dobles, como el de Turismo y Ciencias Empresariales, con paro cero.

En este punto es necesario destacar también que no todos los estudiantes trabajan durante este primer año en actividades relacionadas con sus estudios; en el caso de los graduados en Sociología, por ejemplo: de los 27 encuestados, diez son profesionales científicos e intelectuales y siete trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados.

Los másteres cuentan también con buenas cifras de colocación durante el primer año. El de Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas tiene pleno empleo; como el de Discapacidad y Dependencia; en el caso del de Abogacía, de los 26 estudiantes egresados, solo uno quisiera trabajar, pero no encuentra empleo; de los 29 del Máster de Arquitectura, cinco buscan trabajo de forma activa; también hay casi pleno empleo en el Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria; en el de Banca y finanzas. Cifras similares ofrecen otras titulaciones, como el máster de Prevención de Riesgos laborales, el de Psicopedagogía.

En el caso de Náutica, de los once estudiantes —todos hombres— que contestaron a la encuesta, seis tienen empleo, tres lo están buscando activamente, y dos de ellos han decidido no integrarse en el mundo laboral por ahora.