“La gente pasa meses intentando conseguir una cita para Extranjería”

La Policía Nacional prevé trasladar en los próximos días a la comisaría de Lonzas la Oficina de Trámites de Extranjería y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, actualmente en la sede policial de la avenida do Porto. Supondrá llevar a las afueras unas oficinas que dan servicio sobre todo a los inmigrantes, pero las ONG que atienden en la ciudad al colectivo consideran que tendrá poco impacto. El problema, insisten, son las dificultades para conseguir cita tanto en las oficinas de la Policía Nacional como en las de la Delegación del Gobierno, que obligan a muchos usuarios a estar esperando “meses” por los trámites.

Según indican desde SOS Racismo, el cambio “puede dificultar el acceso un poco” por motivos geográficos, pero “bienvenido sea si va a permitir que se agilicen un poco las cosas”. En la actualidad “las personas con las que trabajamos tienen el problema de que es complicado conseguir las citas, y hay gente que lleva meses intentando sacarlas”. Se pueden pedir por internet o por teléfono, indican desde SOS Racismo, pero “se sacan pocas a la semana”.

La subdirectora de Viraventos, Ana Louzán, cree que el cambio de localización puede ser incluso positivo. “Nos parece acercar la oficina a donde está la necesidad: la mayor parte de la población migrante vive en barrios como Sagrada Familia o el Agra do Orzán, y Lonzas está menos saturado”, indica. En la actualidad, indica Núñez, el servicio en la comisaría próxima a los jardines de Méndez Núñez está “completamente bloqueado”, lo que “supone un perjuicio muy grande”.

Un trámite frecuente que realizar ante la Policía es la expedición de la TIE, la tarjeta equivalente al DNI para extranjeros con residencia legal. Según explica Louzán, “no se dan conseguido citas” para obtenerlo o renovarlo y no es posible acudir al lugar y hacer el trámite sin ellas. Desde su organización asesoran a la gente para conseguir la cita desde internet. “De momento nos está funcionando convocar a la gente en nuestras oficinas para pedir cita desde nuestros ordenadores a una hora concreta, un día concreto de la semana: a los cinco minutos colapsa”.

El número de citas que se da es insuficiente, considera, para las “muchísimas renovaciones” que demanda la población extranjera coruñesa, y tener la tarjeta caducada supone tener problemas en el banco o “perder oportunidades de trabajo: los empresarios tienen miedo”, indica Louzán.

“Es racismo institucional”

El representante legal de Sen Valos, Javier Vázquez, indica que la actual ubicación de las oficinas es “más céntrica” que Lonzas pero añade que “la localización no es que me preocupe mucho: lo que me preocupa es el funcionamiento”. Y, si bien tener la TIE caducada puede dar problemas, esto no son tan graves, pues “te puedes identificar con el pasaporte”. En su opinión, las mayores carencias se dan en el servicio de la Oficina de Extranjería de la calle Real, dependiente de la Delegación del Gobierno y en la que no se expiden documentos como en la Policía, sino que se gestionan los propios permisos para estar en el país.

“Para solicitar determinadas residencias, por arraigo social o laboral, hay que estar en situación de irregularidad”, afirma, y “en vez de actuar de buena fe se pide un certificado digital para poder pedir la cita previa”. La alternativa es gestionarla “a través de un teléfono que no contesta, y no se puede acudir físicamente sin tener cita previa. La Policía Nacional, que gestiona las solicitudes de asilo, permite mandar un email y te llaman para darte la cita”. En opinión de Vázquez, los problemas que afrontan los extranjeros para realizar trámites son múltiples y “cada día aparece algo nuevo”, algo que considera que es “estructural” y parte de un sistema de “racismo institucional”.