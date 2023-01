“Nunca me había pasado que los músicos aplaudiesen al público, solo en A Coruña”

Le encanta comprar zapatos en A Coruña y presume de ello en todos los países que visita. Anja Bihlmaier aprovecha su visita a la ciudad, donde este viernes dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera, para pasear al sol, ese que no ve “desde hace tres semanas” porque ha estado trabajando en Finlandia. También le gusta ir a correr por el entorno de la Torre de Hércules.

Es su tercera vez como directora invitada por la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Me encanta esta orquesta. Son grandes músicos, no solo técnicamente, sino que son muy musicales. Buscan colores y estilos. Es muy fácil trabajar con ellos. No se trata de tocar juntos y encontrar las notas correctas, es interpretación y analizar las ideas específicas que una pieza tiene o un compositor. Por ejemplo, con Sibelius, buscamos un sonido muy oscuro porque Sibelius era así, un compositor finlandés que experimentó ese amplio paisaje y un clima muy frío y condiciones muy duras. Así que el sonido es más áspero y muy oscuro y quizás también no tan humano a veces. Y cuando interpretamos a Schumann, era un hombre depresivo. Pero esta es una gran sinfonía que necesita mucha luz y mucha esperanza en esta depresión, así que estamos buscando algo muy diferente. Y en la Dallapiccola, nuestra primera pieza, que va sobre lo que sucede en la noche cuando la sombra está allí y cuando la experimentas, buscamos otra cosa y eso me encanta.

Ha trabajado con muchas orquestas, ¿qué tiene esta de diferente?

Estos músicos tienen mucha energía. Son muy apasionados. Siempre quieren ir más allá y aprender más. Tienen un nivel muy alto de musicalidad y de como hablan y se e entre ellos. Y este alto nivel de musicalidad lo hace muy inspirador para mí, o porque me encanta trabajar en un alto nivel musical. Aunque otras orquestas también son buenas y todo, pero no todas las orquestas están tan comprometidas con las cosas, tan apasionadas y tan detalladas.

¿Qué destaca del programa que están preparando para el viernes?

No puedo elegir solo una pieza porque todas me encantan y la combinación es muy bonita. Es como si vas a un restaurante de cinco estrellas, muy caro, y tienes un menú y la combinación es extraordinaria. En el concierto pasamos de repente de una música muy depresiva a una música muy ligera y luego Schumann y el final es genial. Así que es muy agradable, es como una comida de tres platos perfecta.

Tras los encierros provocados por la pandemia del coronavirus, ¿es este un buen momento para la música en directo?

Sí, nos encanta que el público haya vuelto. Es diferente si estamos sentados más cerca unos de otros. Es otra vida. Tocar sin público es horrible. Aunque tengo que decir que cuando empezó la pandemia, casi todos los países paralizaron su actividad cultural, pero en España sí que hubo conciertos. Eso fue único para mí y muy conmovedor.

Lleva muchos años trabajando en este mundo, pero sigue hablando con mucha pasión de la música. ¿Cómo lo consigue?

Sí, todavía tengo esta pasión. Estoy ardiendo por la música y creo que tengo el mejor trabajo del mundo y puedo compartir mi amor y pasión por la música con el público y con los músicos. Cuando el concierto empieza, cuando todos están allí, la energía fluye entre nosotros en el escenario hacia el público y viceversa. Es un momento muy especial, y solo sucede en ese momento.

También ha conocido muchos públicos. ¿Cómo definiría al de A Coruña?

Es muy especial. Me di cuenta cuando tocamos aquí durante la pandemia. El público estaba muy entusiasmado. Nos apoyó tanto que, desde el escenario, los músicos decidimos ponernos de pie y aplaudirles. Nunca me había pasado en ningún concierto que los músicos aplaudiesen al público. Eso solo lo experimenté aquí, en A Coruña. Sentimos el amor y la pasión por parte del público. Es como un matrimonio.

Hoy en día hay muchas mujeres en las orquestas y dirigiéndolas, pero ¿usted encontró algún obstáculo en ese camino?

Al principio no había muchas mujeres. De hecho, nunca tuve una profesora. Siempre fui alguien especial, pero no pienso eso cuando hago música. O puedes hacer el trabajo o no puedes. Y los músicos saben después de tres minutos si puedes hacer el trabajo o no y si se inspiran, si quieren trabajar contigo o no. Así que no importa si eres un hombre o una mujer.

¿Cree que algún día veremos a una mujer dirigir el Concierto de Año Nuevo?

No lo creo. Llevará mucho tiempo. En Viena son muy conservadores. En España es diferente. Leí en una entrevista sobre Viena que antes de que alguien sea designado para dirigir el Concierto de Año Nuevo, quieren tener una larga relación con ese director. Llevará tiempo, pero paso a paso.

Y usted, ¿qué retos tiene?

Me encanta la combinación entre dirección de ópera y dirección de orquesta. Es un desafío por la organización, pero creo que ahora está funcionando. Pero me gustaría hacer más Wagner y Strauss, especialmente Tristán e Isolda. Es mi sueño.

Además de la música, le gusta el surf, el ciclismo y la naturaleza. ¿Es la combinación perfecta?

Sí. Es importante mantenerse saludable y encontrar el equilibrio. El trabajo de directora de orquesta es estresante, tienes que viajar mucho y estar lejos de casa, así que me disfruto de la naturaleza y hacer deporte. Por eso me encanta el surf o el ciclismo. Aquí, en A Coruña, intento ir a correr por la Torre de Hércules. Me encanta conocer gente, idiomas y países. Disfruto mucho.