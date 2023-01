Marea Atlántica defenderá en el pleno de hoy una moción recogiendo las demandas de colectivos vecinales del Agra do Orzán, en la que se insta al Gobierno local a volver a abrir “cuanto antes” el parque del Observatorio “tal y como estaba antes de la pandemia”. Según defiende la portavoz de Marea, María García, este parque puede ser un punto de partida para desarrollar una zona verde que conecte con Visma, Os Mariñeiros, O Peruleiro y Riazor.

El grupo, que considera este plan preferible a la “operación inmobiliaria de alta densidad” que prevé el proyecto de urbanización de Visma, también pide en la moción que el Concello garantice “con la mayor celeridad” una solución para las escaleras de Camiño do Pinar, que “dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida”. El Ayuntamiento, reclama Marea, debe “tomar medidas” para que los coches no aparquen ilegalmente en zonas peatonales de la plaza de As Conchiñas, y dar un mayor respaldo a las huertas urbanas del Agra.