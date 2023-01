“A comedia sempre me gustou e pelexei por conseguir un futuro nela”

O cómico Pablo Meixe chega ao escenario de Afundación este sábado, 14 de xaneiro, ás 19.00 horas, co espectáculo Quién aguanta esto?, logo de conquistar as redes sociais cos seus vídeos curtos, nos que fai humor para todos os públicos sobre estereotipos, como os nenos que non paran ou os camareiros.

Ten milleiros de seguidores en redes sociais, pero para este show non hai pantallas, cambia moito a maneira de facer humor cando é en directo que cando fai vídeos para Instagram ou Tik Tok?

Cambia moito, eu empecei cos monólogos en directo, aínda que despois chegou o pelotazo das redes. Eu estou contento porque así chego a unha audiencia que antes non tiña e podo conseguir unhas salas e unhas vendas mínimas que antes non podía nin considerar. E a xente tamén está moi agradecida, non é o mesmo formato que os vídeos de Instagram e Tik Tok, pero gústalle tamén o directo.

Defínese en redes como cómico, mimo e clown, algunha destas tres facetas é a que máis pesa na súa actividade artística?

A de cómico é a máis evidente, pero dediqueime uns anos á mímica, sobre todo en televisión, e o que menos fixen foi clown, por iso seguramente a puxen de última, pero é algo que levo dentro e forma parte importante tamén do que eu fago.

Empezou novo no teatro, era destes nenos que xa destacaba por ser o gracioso da clase ou foi destes rapaces que probaron o teatro e descubriron que lles gustaba xa cando estaban enriba do escenario?

Máis ben dos segundos. Eu era un rapaz bastante tímido e calado e con catorce anos comecei co teatro por probar e collinlle gusto. Máis tarde, con 19, xa empecei cos monólogos e despois, con 22, empecei a facer clown.

E o teatro levouno ao humor porque as obras que facían eran cómicas, ou descubriu doutro xeito que podía facer rir enriba dun escenario?

Foi no teatro, porque fixemos unha comedia e collinlle moito cariño.

E o de caricaturizar certos comportamentos e colgar os vídeos en redes sociais, como xorde?

Non sabería dicir moi ben. Cando vexo a alguén que me chama a atención ou cando estou con alguén e penso: ‘que típico é’, sempre anoto, eu son moi de anotar na axenda e no móbil, e despois cando chego a casa xa me poño a maquinar para ver como podo facer. É tamén un pouco de traballo de improvisación, ás veces, poño a cámara diante e fago o que me vai nacendo. No medio hai tamén un pouco de traballo de guión...

Recoñeceuse algunha vez a si mesmo nalgún dos personaxes que caricaturizou nos vídeos?

Pois a verdade é que si. Fixen un vídeo, que xa quedou un pouco desactualizado, no que si que me recoñecía moito. Eu son desta xente obsesionada cos Simpson, desta que, de calquera cousa, saca unha referencia de cando nos Simpson fixeron unha cousa parecida. Fixen un vídeo así, pero non funcionou moi ben, así que, creo que deberon morrer un pouco xa os Simpson.

A súa carreira, tanto en salas, en redes e en televisión, está ligada á comedia, ten pensado levar o seu proxecto a outros escenarios?

Si, desde logo que é algo que me apetece, por exemplo, facer unha xira por todo o país, tampouco descarto volver á televisión se me gusta o proxecto e, en canto á xira, este show que vou facer o sábado é antigo, a partir de maio xa vou estrear o novo, que será co que xire despois. Téñolle moitas ganas a este 2023.

Canto tempo leva escribindo e probando o material deste novo espectáculo?

Empecei a probar no verán e aínda sigo dubidando, sigo pedindo consellos, facendo cambios, e este sábado tamén probarei algún bloque. A comedia é coma todo, proba-erro e darlle para adiante.

O feito de que houbese cómicos na televisión, na radio e nos teatros, que fose unha profesión visible, pesou á hora e que elixise dedicarse á comedia?

Si, iso foi moi importante. Hai compañeiros que son referente. Para min, o mellor cómico de Galicia é David Perdomo, pero teño compañeiros que son xenios e xenias.

Así como deu o salto do monólogo ás redes, ten en mente facer outro tipo de proxectos afastados da comedia?

Non o descarto, pero polo de agora ando liado. Eu, o que me veña, é certo que o das redes me abriu moitas portas e estou encantado de poder participar en novos proxectos.

Cantas veces lle dixeron que o teatro e os chistes non lle ían dar de comer?

Cantas! Iso e que estudase unha oposición. Pero foi algo que sempre me petou e me gustou e pelexei por conseguir un futuro nisto. Desde 2016 que empecei a facer vídeos, ata o 2020, non tiven bos resultados. Foron catro anos que cansaban xa un pouco pero, ao final, resultou todo ben.

Axudou a pandemia?

Si, ademais deunos un cambio de enfoque, houbo xente que nunca parara de traballar e tivo que quedar na casa, eu creo que todos cambiamos e iso tamén afecta no tipo de cousas que nos fan graza. Con todo o respecto para a xente que o pasou mal e recoñecendo que foi unha desgraza, a min, a verdade é que me axudou bastante.