Ya hemos visto en más de una ocasión, en la plaza de Pontevedra, cómo un joven solitario y con cascos interpreta unas largas coreografías de baile en solitario con bastante talento. El natural pudor y contención que demostramos en esta sección nos ha inhibido de preguntarle el motivo, si está preparándose para un concurso de baile o un Bollywood... No, no podemos mentir al lector. Realmente no hablamos con él porque tememos que sea un caso inicial del contagioso baile de San Vito, que motivaba a poblaciones de la Edad Media y Moderna a danzar durante días sin propósito definido, con brotes como el de Estrasburgo en 1518. Precaución, pues.