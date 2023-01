La Diputación organizará dos actos institucionales en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promover los planes de turismo sostenible Os Fogóns do Anllóns y Fragas do Eume.

La primera cita, que se celebrará el próximo miércoles a las 12.30 horas en el stand de Turgalicia, recogerá intervenciones de mariscadores, agricultores, panaderos y hosteleros de la zona, así como las voces de los alcaldes de A Laracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso y Cabana y de representantes de la Diputación y la Xunta.

El acto As Fragas do Eume hace referencia al parque natural del mismo nombre, y en él se explicarán las “potencialidades” turísticas de los municipios de As Pontes, Cabanas, Monfero, Pontedeume y A Capela. Se realizará a las 18.00 horas del jueves de la próxima semana.