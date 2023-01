El analista Pedro Baños: “La tecnología dejará a muchos sin trabajo y la renta básica va a ser imprescindible”

Pedro Baños es coronel de infantería en la reserva y analista especializado en geopolítica. Este sábado estará a las 19.30 horas en el Sporting Club Casino (Real, 83) para presentar y firmar ejemplares de su último libro, La encrucijada mundial, en el que reflexiona sobre las transformaciones que traerán los próximos cambios tecnológicos y económicos. El acto está organizado por la editorial Ariel y la librería Arenas y lo acompañarán el coronel y director del Museo Militar, Antonio Montero, y el periodista Fernando Molezún.

¿Qué cambios propiciados por la tecnología ve más relevantes?

En lo laboral, vemos cómo las máquinas y la inteligencia artificial ocupan espacios que parecían imposibles. Va a haber muchos menos trabajos. También hablo de lo que va a significar la inteligencia artificial o la computación cuántica. Vamos a tener ese mundo diferente de forma casi inmediata, y es muy importante reflexionar sobre ello.

Habla en el libro acerca de la renta básica universal.

Muchas personas no van a tener acceso al trabajo y de alguna forma tienen que sustituirlo. Que se implante esta renta básica va a ser imprescindible: habrá que dar el mínimo de subsistencia a todos. No es admisible dejar a personas que mueran de hambre por las calles.

¿Y qué pasará con la democracia cuando un importante porcentaje de votantes vivan del Estado?

Va a modificar la política y el espectro democrático. El político en general es populista, pretende acciones que le aporten votos. Algunos países europeos estaban planteando que solo votasen personas que aporten al Estado.

¿Los derechos universales del ciudadano están en peligro?

Hay quien cree que no deberían ser solo las personas que aportan sino las que tienen conocimientos... Debemos verlo en el lado positivo: todos los ciudadanos deberían hacer un gran esfuerzo para estar bien informados y documentados para votar con conocimiento de causa, sin dejarse arrastrar por sentimientos o por promesas de mayores prebendas para conseguir el voto.

También ha cambiado la manera de informarse.

Lamentablemente estamos viendo que la tecnología permite con cada vez más facilidad la manipulación de sociedades enteras, como el grandísimo escándalo de los Twitter Files, que muestran cómo fueron capaces de influir en el voto en Estados Unidos. La tecnología puede usarse de modo perverso, y con esta avalancha de información sesgada, tergiversada y condicionada, es muy fácil manipularnos.

Habla también del desprestigio de la política. Vemos movimientos de asalto al poder en Perú, Brasil...

Esto nos lleva a profundizar en el tema del fraccionamiento de las sociedades. Lo estamos viendo en Estados Unidos, países europeos... La polarización es cada vez mayor y nos convierte en hooligans políticos. Solo vemos positivo lo que hacen los que consideramos los nuestros y como absolutamente negativa cualquier acción de los opositores. Es terrible para un sistema democrático, y no veo políticos que induzcan a la unión, sino que fomentan la división.

¿Necesitamos un planteamiento ético conjunto para revertirlo?

Por supuesto. En la sociedades democráticas hay que fomentar la empatía, solidaridad, unión, o acabamos con la democracia nosotros mismos.

Tras los avances ucranianos contra los rusos, estos parecen estar realizando pequeños avances este mes. ¿Qué se puede esperar de la guerra este año?

El escenario es muy confuso. Llama la atención que Rusia no haya conseguido mayores avances militares. Ucrania ha recibido muchísima ayuda. El enfrentamiento es internacional y todas las previsiones han sido equivocadas: a finales del año pasado se preveía una gran ofensiva rusa que no se ha producido. Ciertos indicadores apuntan a una salida negociada, pero el enfrentamiento dialéctico sigue siendo muy elevado y se siguen enviando cantidades ingentes de apoyo al gobierno de Kiev. Ojalá se llegara a un acuerdo, sobre todo para evitar las matanzas terribles que se producen, y por las repercusiones económicas y sociales para el conjunto de Europa. Este invierno está siendo muy moderado, pero si se enfriara las consecuencias podrían ser mucho mayores.

¿La ayuda militar que se ha anunciado estas semanas a Ucrania podría permitirle volver a las fronteras de antes del ataque?

No es fácil, también hacen falta medios humanos y el ejército está desgastado en personal. Recibe de otros países, pero no parece ser suficiente. Ya se comentó con otros medios, los Himars, los Javelin, y no modificó el espectro de la guerra. Me temo que no va a ser diferente para que varíe el equilibrio de la guerra.

China ha acabado la política de COVID cero. ¿Fue por las protestas?

Las decisiones han sido muy extrañas. La política de COVID cero parecía excesiva. Salieron muy pocas personas a manifestarse en relación a la población, pero llamó la atención en un país autocrático. Al levantar las restricciones llama la atención qué objetivo se pretende.

¿Cambiará la relación de fuerzas entre China y Estados Unidos?

La tecnología impera ahora en los ámbitos civiles y militares, y da capacidad para copar los mercados, que es de lo que se trata. China está avanzadísima en muchísimos campos tecnológicos.

¿Y cómo afectarán los cambios a regiones periféricas como Galicia?

Lo que nos falta, en el conjunto del territorio, es la acción del Estado para encajar nuestra pequeña pieza en el gran puzzle político y tecnológico mundial. Hay que hacer cosas con impulsos nacionales.

¿Cuál sería un ejemplo?

Profundizar en biotecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, espacio... Grandes sectores punteros, para no perder el ritmo y no convertirnos en esclavos tecnológicos de los demás.