Definición: s. m. Abreviatura de ácido desoxirribonucleico, macromolécula que contén as instrucións xenéticas usadas no desenvolvemento e funcionamento de todos os organismos vivos coñecidos e algúns virus, e é responsable da súa transmisión hereditaria. Esta definición figura (parcialmente) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas. Herdanza xenética: proceso polo cal as características fisiolóxicas, morfolóxicas ou bioquímicas dos proxenitores se transmiten aos seus descendentes. Xene: cada un dos elementos dispostos nunha orde fixa nos cromosomas, que determinan a aparición dos caracteres hereditarios nos seres vivos. Especie: grupo de seres vivos moi similares desde o punto de vista xenético, capaces de se cruzaren e teren descendencia viable en condicións naturais. Estas definicións, agás a primeira, aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito científico? O ADN, co nome de “nucleína”, foi illado por primeira vez en 1869 polo médico suízo Friedrich Miescher (1844–1895). Así e todo, ata 1930 non se probou que era un ácido composto por repeticións de estruturas compostas por unha base nitroxenada [citosina (C), timina (T), adenina (A) ou guanina (G)], un azucre desoxirribosa e un grupo fosfato. Nas seguintes décadas foise avanzando no coñecemento da súa función biolóxica (“principio transformante”), grazas aos experimentos de Griffith e Avery-MacLeod-McCarty. Sería en 1952 cando Alfred Hershey (1908–1997) e Martha Chase (1927–2003) confirmaron o papel exclusivo do ADN na herdanza xenética, e, ao ano seguinte, describiuse a súa estrutura en dobre hélice grazas ao traballo da británica Rosalind Franklin (1920–1958) e dos estadounidenses James Watson (n. 1928) e Francis Crick (1916–2004). Estas investigacións son a base da xenética xa desde mediados dos anos 50 ata a actualidade, de importancia vital en ámbitos como a medicina ou a bioloxía, así como para o naturalismo en sentido amplo.

Por que está en auxe esta palabra? O ADN úsase como base en innumerables estudos científicos complexos. Por poñer un exemplo vinculado co naturalismo e a bioloxía, grazas ao ADN pode reconstruírse a orixe das especies e aproximarse á súa evolución (filoxénese). Grazas ao ADN sabemos hoxe en día do gran parentesco existente entre aves aparentemente tan dispares como os cirrios, os sisóns e os cucos, ou que entre as pardelas que voan fronte ás costas galegas hai dúas especies “xemelgas” que antes se consideraban unha soa (a pardela cincenta mediterránea e a atlántica). Estes cambios taxonómicos recentes son recollidos na nova lista das aves de España, editada hai unhas semanas por SEO/BirdLife. Hai mesmo casos extremos nos que, segundo que marcadores moleculares se empreguen (ADN nuclear ou mitocondrial), unha ave é considerada especie válida ou non, como acontece co furabuchos balear, en voga en tempos recentes tanto polo seu delicado estado de conservación como pola súa polémica posición taxonómica.

NOTA: Na anterior entrega do Ecodicionario (CO2), o número 2 debería aparecer como subíndice.