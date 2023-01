Comercio en A Coruña: Los bajos que comprará el Concello

El programa Mover os Baixos, pactado por el Gobierno local y Marea Atlántica, pone en marcha uno de sus tres ejes de actuación: la compra, por parte del Concello, de locales comerciales privados libres de cargas y gravámenes a través de un concurso público. Los propietarios de establecimientos tienen hasta el 9 de marzo para presentar sus ofertas a la administración municipal, que reserva un millón de euros para la adquisición de bajos, medio millón menos que cuando se anunció la iniciativa; los otros 500.000 se guardan para la ampliación del programa a lo largo de 2023.

Los otros dos ejes de Mover os Baixos son la creación de un banco municipal de bajos comerciales en alquiler con garantías (600.000 euros), labor que el Gobierno local ha encomendado a la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa), y una convocatoria de subvenciones para pymes, micropymes, autónomos y entidades de economía social (900.000 euros). A continuación, se repasan las condiciones del concurso para la adquisición de locales.

Los locales. La superficie mínima de las propiedades ofertadas será de 60 metros cuadrados y la máxima, de 200. La superficie de las plantas superiores o entreplantas no se tendrá en cuenta para el cumplimiento de requisitos. La altura mínima, de 2,80 metros. Según el documento Análisis situación actual locales comerciales en venta en la ciudad de A Coruña, la superficie media de los bajos en venta es de 183,99 metros cuadrados. No se podrán ofertar establecimientos situados en galerías comerciales o de otro tipo y deberán permitir uso comercial, empresarial o social. Los bajos han de contar con fachada a la vía pública de al menos dos metros de longitud y con un escaparate de la misma medida mínima.

El precio. El concurso establece un precio máximo por metro cuadrado de local de 2.350 euros, incluido el IVA, dato que también consta en el documento antes mencionado. Según esta condición, un bajo de superficie mínima de 60 metros cuadrados podría ofertarse por hasta 141.000 euros, mientras que otro de superficie máxima de 200, hasta 470.000 euros. El precio ofertado no podrá superar el precio máximo de compra establecido.

Tasación. Una vez que el Concello escoja entre los locales que podrían ser adquiridos, estos serán valorados por un tasador o una sociedad de tasación. Si el precio resultante de la tasación es inferior al ofertado por el propietario, el Ayuntamiento podrá ofrecer como máximo el precio de la tasación. El precio final de compra será el que resulte del informe de tasación.

Las zonas. Con el mapa municipal de locales en alquiler como fuente, el concurso admite ofertas de establecimientos localizados en quince zonas urbanas: Ciudad Vieja-Pescadería, Monte Alto-As Atochas-Zalaeta, Ensanche, Juan Flórez-San Pablo, Paseo de los Puentes-Santa Margarita, Riazor-Os Rosales, Falperra-Santa Lucía, Agra do Orzán-O Ventorrillo, Sagrada Familia, Os Mallos, Vioño, Os Castros-O Castrillón-Eirís, Cuatro Caminos-A Cubela, Someso-Matogrande y Mesoiro.

Estado de conservación. Los locales deberán cumplir “estándares mínimos para poder ser utilizados para la actividad comercial, empresarial o social”, señalan las prescripciones técnicas del concurso, con acometidas de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. No se admitirán bajos que tengan abierto un expediente de infracción urbanística. Los edificios en los que se encuentran los locales comerciales no podrán tener declaración de ruina o expediente de ruina iniciado, ni su estado deberá presentar notorias deficiencias aunque el inmueble no tenga esa declaración formal; también se descarta la inestabilidad estructural manifiesta.

Accesibilidad. Los bajos comerciales serán accesibles directamente desde una calle o plaza públicas y desde una acera o un espacio peatonal. No se aceptarán locales que sean contiguos a otros edificios o construcciones que, por su conservación, puedan comprometer la seguridad de sus elementos constructivos o la estabilidad del inmueble en el que se encuentra el local que se vaya a adquirir.