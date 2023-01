“Para mí componer es un trabajo de oficina, implica sentarme en una mesa y escribir”

Lejos ya de los problemas de salud que le llevaron a debatirse entre la vida y muerte, también del festival de Eurovisión, en el que ganó cantando Amar pelos dois, y de la pandemia, Salvador Sobral vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco, bpm. Actuará en el teatro Colón el 24 de marzo, a las 21.00 horas. Las entradas están ya a la venta en ataquilla.es, con precios entre 23 y 28 euros.

En bpm vuelve a estar muy presente el jazz, que forma parte de su formación como músico. ¿Es deliberado o simplemente salió así?

La verdad es que yo nunca me aparto mucho del jazz, porque lo considero un punto de partida. Todos en la banda estudiamos jazz y yo tomo el jazz como una filosofía tanto en la música como en la vida. El jazz es la filosofía de la libertad, de la improvisación y la espontaneidad. En un concierto, decir una broma incómoda o gritar algo inusitado es parte de la filosofía del jazz, de la libertad, forma parte de la comunicación entre los músicos y con el público.

El título del disco, bpm, si significa beats por minuto, une tanto el pulso de la música como el del corazón, dos elementos muy presentes en su vida.

Sí, es por eso, infelizmente, el único idioma en el que no funciona el título es en español, porque en francés es battements par minute; en portugués, batimentos por minuto; en inglés, beats per minute, pero en español es latidos por minuto. Es una referencia a los latidos del corazón, obviamente, por mi historial clínico. Cuando estaba en el hospital, cuando pasaba mucho tiempo allí, esa máquina de los bpm, que es imprescindible, era la única cosa de toda mi experiencia de enfermedad relacionada con la música, porque en la música también hay bpm, que son los que marcan el pulso de la música. Me pareció curioso tender ese puente entre el corazón y la música por todo lo que pasó, y por eso llamé al disco bpm.

Cuando estaba en el hospital, esa máquina de los bpm, que es imprescindible, era la única cosa de toda mi experiencia de enfermedad relacionada con la música, porque en la música también hay bpm, que son los que marcan el pulso de la música.

Además, tanto en el hospital como en la música, si se pierden los bpm se puede ir todo al traste.

Eso es, necesitamos algún tipo de pulso en las dos circunstancias.

¿Este disco es hijo solo del confinamiento o ya estaba trabajando en él antes de la pandemia?

No hubiese hecho el disco si no fuese por la pandemia, porque tuve mucho tiempo para parar, no estaba tocando, así que me dediqué a escribir música, que es algo que me resulta difícil. Yo soy cantante antes que cualquier otra cosa. Componer, para mí, es trabajo de oficina, implica sentarme en una mesa y escribir. Como no había nada más que hacer, me puse a escribir y a enfrentar mis fantasmas, mis miedos y mis amores componiendo. Compuse en la distancia con mi amigo Leo y la grabación en Francia también se hizo en tiempos pandémicos.

Como en el confinamiento no había nada más que hacer, me puse a escribir y a enfrentar mis fantasmas, mis miedos y mis amores componiendo

La pandemia, para quien tenía una vida normalizada, vino a trastocarlo todo. Para usted, que acababa de pasar por una operación muy seria y que había ganado Eurovisión y girado por todo el mundo, ¿qué supuso?

Yo había tenido mi confinamiento unos años antes, usaba mascarilla cuando no estaba de moda y, de repente, cuando salgo del hospital, y estoy tocando por todo el mundo, pasa esto. Tuve una época en la que pensaba que era injusto, era un pensamiento narcisista, porque, obviamente, el problema no era solo mío, era global. Pero pensaba: “ahora que estoy bien, nos encierran en casa”. No me lo podía creer, pero antes de la pandemia tuve dos años en los que giré mucho y eso fue importante para poder componer este disco.

Dice que enfrentó a sus demonios para hacer las letras. ¿En qué se inspiró para crear las canciones de bpm?

Me inspiro en todo lo que he vivido y en lo que no he vivido y todo es legítimo como experiencia, desde un buen pulpo a la gallega a una noche de amor loco con tu pareja, todo esto sirve de inspiración... un paseo por París, un libro bello o una película bonita. Todo lo que nos rodea es inspiración. Muchas veces ando buscando el tema de la canción, porque ya todo está inventado. Lo que siempre pienso antes de escribir es de qué puedo hablar. Una amiga mía escribió una canción en la que decía que, cuando acabó una relación, lloró siete lágrimas de amor y una de alivio. Esa canción me parece preciosa y es cierto que, cuando se acaba una relación hay cierto alivio, porque eso significa que ya no iba bien. Entonces, lo que me imaginé para escribir yo una canción fue a una pareja en la que una parte traiciona a la otra y le pone los cuernos, y la otra persona está triste, pero, al final, se siente libre, como que necesitaba que le hubiese hecho eso para poder liberarse de la relación. Estará en el próximo disco, que saldrá el año que viene.

Pues con esa temática, me temo que se le adelantó Shakira

Sí, es verdad, qué fuerte.

Antes tocaba para 2.000 personas y ahora lo hago para 600. Hubo un filtrado del público, antes había gente que solo iba a verme por Eurovisión y, con los años, ha cambiado la cosa y va quedando solo el público al que le gusta de verdad mi música.

¿Se siente presionado a estas alturas de su carrera porque le programen en teatros o por sonar en radios, después de la exposición que tuvo tras ganar Eurovisión?

Creo que sí. Yo tuve un punto muy alto en mi carrera con Eurovisión, y no podía estar ahí para siempre. Es algo que es muy fácil de ver, por ejemplo, cuando voy a un sitio, antes tocaba para 2.000 personas y ahora lo hago para 600. Hubo un filtrado del público, antes había gente que solo iba a verme por Eurovisión y, con los años, ha cambiado la cosa y va quedando solo el público al que le gusta de verdad mi música. Yo vivo siempre con esa presión y con el amor que tengo a la música y a hacer la música que me gusta y gana siempre hacer la música que me gusta, hasta ahora, no he cedido en nada de mis convicciones musicales para agradar al público o a la industria. Hasta hoy, mañana no sé qué pasará.

¿Sigue conectado al festival de Eurovisión de alguna manera o desde que lo ganó ya no?

Es que una vez que lo gané, ya no hay nada más que hacer. La gente me pregunta si voy a volver y siempre digo lo mismo: ¿A qué?, si ya gané con la puntuación más alta de siempre. Y no lo veo porque siempre tengo conciertos ese día. Cuando participé tampoco lo vi, porque estaba en el camerino, al final, nunca he visto Eurovisión en toda mi vida, pero hay cosas interesantes en él y antropológicamente es muy interesante.