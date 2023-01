O artista Manu Chao, francés de orixe galega, quixo facerlle a súa particular homenaxe a Mangüi, baixista dos Diplomáticos de Monte Alto falecido hai un día. Case a escuras, colleu unha pequena guitarra para en menos dun minuto grabarlle un vídeo no que canta un anaco da súa canción en galego Carreteiro, inspirada no cancioneiro tradicional da terra do seu pai, o vilalbés Ramón Chao.

Mangui para sempre 💪 pic.twitter.com/sx7nDtg0cI — Manu Chao (@manuchao) 15 de enero de 2023 "Sube carreteiro, sube que o carro vai voando/Sube carreteiro, sube que o mundo está afogando/Eu chorar chorei o domingo a tarde/Que veña lorenzo que diga a verdade", canta a modo de despedida Manu Chao ao baixista dunha formación coa que ten moitísima relación e coa que compartiu escenarios en máis dunha ocasión. Mangüi. Sempre en nós! Mangüi era unha das caras máis coñecidas da escena musical coruñesa, por ser o baixista de Diplomáticos e tamén polas súas múltiples colaboracións con outras agrupacións e músicos da cidade. O pasado mes de decembro participara no concerto da Banda Xangái na sala Garufa Club. As persoas que queiran despedirse poden facelo a partir das 12.00 horas do domingo 15, no tanatorio de Almeiras.