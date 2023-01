La reordenación del pueto: El Concello cierra la vía de pagar por los muelles año y medio después de anunciar su compra

El Gobierno local cierra la puerta a que el Concello compre los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, para los que en julio de 2021 la alcaldesa, Inés Rey, propuso aportar el 75% de su valor con la Xunta como parte del acuerdo para poder reordenar la fachada marítima. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, manifestó ayer con claridad que la adquisición de los terrenos portuarios está descartada. “La ciudad no debe pagar por estos muelles y mucho menos cuando ya hay dinero de la Autoridad Portuaria para resolver sus problemas de financiación”, respondió ayer Lage en el programa A Coruña opina de Radio Coruña. El edil defiende el uso público de los terrenos sin desafectarlos, frente a lo pactado por el Gobierno de Francisco Vázquez y el Estado en los convenios de 2004, que siguen en vigor. Y para ello pide acuerdo institucional: “Lo que el Gobierno local tiene en la cabeza es A Coruña del futuro, en la cual es imprescindible que acordemos con todas las administraciones implicadas qué es lo que se va a hacer en esos espacios portuarios”.

Los grupos municipales de Marea Atlántica y el BNG se oponen a que la administración local compre unos terrenos “que ya son públicos” y que ahora, con la apertura de la Batería y Calvo Sotelo a los ciudadanos, “tienen usos públicos”, como expusieron ayer en el programa radiofónico sus portavoces, María García y Francisco Jorquera. Ambos reclamaron la constitución de un consorcio para articular la reordenación del borde litoral y defendieron la condonación de la deuda del Puerto de 200 millones de euros por la construcción de la dársena exterior de Langosteira.

El concejal del PP, Roberto Rodríguez, no fue tan concreto y dijo que “todas las administraciones tienen que participar en la inversión en la urbanización de los muelles”. Su partido pidió en una moción plenaria en noviembre pasado el cumplimiento de “la palabra de la alcaldesa” de adquirir el 75% del valor de la Batería y Calvo Sotelo —otro 20% lo pagaría la Xunta y el 5% restante, el Puerto—, pero una enmienda de Marea que fue aprobada eliminó esta cuestión de la moción. Un día después, el candidato popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, acusaba a Inés Rey de “renunciar a liderar la transformación de los muelles”. El PP sería así el único grupo con el que el Gobierno del PSOE, en minoría con nueve concejales, podría aprobar la financiación de la compra.

En aquel pleno el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, hizo referencia a un “escenario actual distinto” al de hace un año y medio, cuando la alcaldesa propuso la adquisición de los muelles urbanos. Aludió a declaraciones efectuadas pocos meses antes por los presidentes de Puertos del Estado y del Puerto de A Coruña, Álvaro Rodríguez Dapena y Martín Fernández Prado, en las que coincidieron en señalar que la Autoridad Portuaria podía afrontar su endeudamiento debido a los buenos resultados operativos y de tráficos de la dársena de Langosteira y a la implantación prevista de empresas y proyectos. Pero el concejal no manifestó en ningún momento que el Ayuntamiento renunciase a pagar por los muelles interiores.

A ese nuevo “escenario” de asunción de la deuda portuaria se refirió ayer también el portavoz municipal. “No entiendo que nos enredemos en discutir sobre la titularidad de los muelles cuando dijo el presidente del Puerto que ya no hacía falta pagar. ¿Por qué le estamos preguntando al Concello que pague por algo que ya no es necesario? El Ayuntamiento estaba entonces dispuesto a hacer un esfuerzo para hacer viable A Coruña del futuro, pero cuando sabemos que no hay que pagar por eso, ¿para qué discutimos?”, expuso Lage en A Coruña opina.

En julio de 2021, dos días después de conocerse la oferta municipal de compra de los muelles, la alcaldesa había desvinculado esta operación de la deuda del Puerto. “Este gobierno mantiene la misma postura que se aprobó en mociones del pleno. Seguimos defendiendo la condonación de la deuda. La propuesta económica no tiene nada que ver. La deuda es de unos 200 millones y el importe de la propuesta no llega al 10%. Es una medida que no resuelve esa deuda, pero sí garantiza la titularidad pública de los terrenos. Mientras no se resuelve la deuda entre las administraciones, proponemos esto”, explicó entonces Rey, que en los meses anteriores, con el mensaje repetido de “el puerto no se vende”, había rechazado el plan anterior de la Xunta para comprar el 51% de la propiedad de los dos muelles.

Balance del mandato: de “positivo” a “suspenso de toda la vida” pasando por “mejorable”

El programa A Coruña opina, dirigido por la periodista Isabel Bravo, en el que se debatió sobre los usos de los muelles interiores fue presentado como el primer debate en clave electoral del año. Los portavoces José Manuel Lage (PSOE), María García (Marea) y Francisco Jorquera (BNG) y el edil Roberto Rodríguez (PP) hicieron balance de la gestión del Gobierno de Inés Rey. El contraste entre el Ejecutivo, que defendió el diálogo entre las fuerzas políticas, la recuperación de espacios urbanos y “simbólicos” y el liderazgo de la alcaldesa, y la oposición, que criticó incumplimientos y falta de diálogo y de proyecto de ciudad, se manifestó en las calificaciones que hicieron los protagonistas. “Positivo, sin complacencia ninguna”, dijo Lage. “Necesita mejorar”, calificó García. “Manifiestamente mejorable”, coincidió Jorquera. “Suspenso de toda la vida”, concluyó Rodríguez.