Comparte un internauta la foto de un coche invadiendo una acera del campus de Elviña, pero no por el habitual incivismo (eso no sería noticioso), sino para salvar al medio ambiente. En esa acera, en el lado opuesto a la calzada, hay un punto de carga eléctrico, y los vehículos que acuden y que no tienen un cable lo suficientemente largo han de meter el morro en el espacio reservado para los peatones. Otra opción, ya que los enganches en la fuente de energía y en el vehículo están elevados, sería mantener el cable tenso y a la altura del abdomen del ciudadano medio, posibilitando a los viandantes practicar el limbo o salto a la comba, según sus posibilidades físicas. Ahí queda, señor Musk.