“Non hai unha crise de público no teatro senón de exhibición”

Que peso ten a cidade e a súa contorna na obra Último verán en Santa Cristina?

A Coruña é o lugar natural para ver esta obra, aínda que a maior parte se desenvolve en Santa Cristina, a residencia habitual dos protagonistas é na Coruña. O pai do meu personaxe é un militar e a cidade está presente en todo o momento, aínda que tamén se fala dos montes de Betanzos e, efectivamente, de Santa Cristina, tanto do pobo como da praia.

Conta a historia dun home que atopa unhas cartas da súa nai, como é esa viaxe cara ao pasado?

Para min foi un reto interpretativo e unha aposta de Eduardo Alonso que nunca lle agradecerei o suficiente, porque o meu personaxe é un home adulto dos meus anos que, a raíz dunhas cartas que recibía a súa nai e que chegan ás súas mans, vai descubrindo partes da xuventude dela que non tiña de todo claras e vai contando as súas lembranzas. Todo o tempo está xogando entre a idade adulta e eses doce anos que tiña daquela.Eu mesmo fago os dous papeis, por iso é un reto interpretativo. De entrada, deume medo, pero despois decateime de que non, de que a xente entra cunha naturalidade incrible nesa parte da infancia, aínda que a narre un actor adulto. Para min foi moi bonito de facer e é o traballo interpretativo do que máis satisfeito estou até o de agora e iso que levo 37 anos facendo isto. Igual hai quen di que non é tan bo, pero a min deume moita satisfacción.

No cine iso solucionaríase cun neno actor e outro adulto, pero o teatro require moita máis imaxinación e recursos, non?

Si, de feito, estiven co meu amigo José Luis García-Pérez vendo na Coruña unha obra que fixo con Blanca Portillo, El Cartógrafo, na que fan un xogo moi similar e cando a vin, decateime de que non só era posible facelo, senón de que o público entraba sen problemas nese código. Eu non fago unha caricatura dun neno de doce anos, senón que lle ensino o público como se sente ese rapaz. Todos temos un neno dentro e o público que é novo co que máis goza é con esa etapa dos primeiros amores, do descubrimento do sexo, da estética, da beleza... que teñen aínda moi preto. Para nós foi inesperado que un grupo de rapaces de 16 anos nos esperase á saída da función para dicirnos que se sentiran identificados.

Sempre se di que o teatro está en crise, pero agora parece que o público volve encher as salas, segue en crise ou está en recuperación?

Eu creo que non hai crise de espectadores senón de exhibición, cando poñemos obras de teatro, a xente vai velas, o que hai que facer é poñer orzamentos para que a xente vaia ao teatro e volver a sacudirnos un vello complexo que aínda temos de que o teatro galego é peor que o de fóra, porque non é así. Somos quen de facer teatro tan bo ou mellor que os demais, porén, algúns programadores parece que non o cren así e non hai tanta actividade teatral como hai uns anos, antes dos recortes. No primeiro que se recorta, xa o sabemos, é na cultura, desde o 2008 eses recortes non se reverteron, como si que se fixo noutros sectores, seguimos case igual. Creo que temos que recuperar entre todos ese ton que houbo algún día aquí en Galicia.

Cambiou a pandemia os gustos ou os hábitos do público de teatro?

A pandemia non creo que poidamos dicir que favorecese en nada a ninguén, pero quizais a moita xente lle fixo ver que precisa doutra xente para gozar das cousas en común. Non é o mesmo ver unha película no cine que na casa e xa se falamos de ter actores falando para ti, a xente valórao máis. O mundo dixital creo e espero que nunca poida substituír esa parte. Falamos de estar con xente que chora e ri ao mesmo tempo ca nós e iso non o vai poder substituír ningunha tecnoloxía dixital. Aí gaña o teatro.

E iso nótase desde o escenario?

Moitísimo. Nesta obra teño a sorte de falarlle directamente e, nalgunhas obras que fixemos preto da Coruña, vía xente asentindo coa cabeza. Para min era máxico porque vía que a xente recoñecía aquilo do que eu estaba falando.

É que se fala de Franco, de Meirás, moita xente viviuno, claro...

Da presentación de armas en María Pita... Eu mesmo me lembro de ver a Franco pasar polos Cantóns, non está tan lonxe como algúns poden pensar.