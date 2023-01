“La relación entre los humanos y los robots es cordial y muy mejorable”

La convivencia entre robots y humanos y los retos de futuro de la tecnología son los temas en los que se centra la conferencia que este jueves dará Concha Monje en Afundación a las 19.00 horas. La investigadora en Robótica, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid y jurado en los Premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica analiza la influencia de la robótica y acaba con algunos mitos.

Cuando hablamos de robots es inevitable pensar en películas y libros de ciencia ficción. ¿Tenemos una imagen equivocada?

No tan equivocada, esa visión cinematográfica y literaria es una posibilidad. Pero también hay otra que puede ser factible. La tecnología evoluciona y conseguimos que los robots cada vez tengan más habilidades humanas. Nosotros, como humanos, podemos irnos hacia la vertiente de la maldad o de la bondad. Es cierto que la parte que más asusta y la más morbosa es la del robot que decide, que se impone al humano y que lo daña de alguna manera. Pero hay otra cara muy positiva y muy importante que es por la que debemos apostar.

¿Cuál es esa parte buena? ¿El robot como complemento y no sustitutivo?

Por supuesto. Yo hablo de robótica colaborativa. El robot no viene a sustituir al humano, viene a complementarlo. Los robots, con su inteligencia, han demostrado que para determinadas tareas son más rápidos, más seguros, más seguros y mejores. Y esto no tiene por qué ser negativo para el humano. Al revés, lo libera de ciertas tareas que quizá son menos creativas y le da espacio a que ponga al servicio de la sociedad otras habilidades suyas. Eso al robot le cuesta más. Hay que hablar de esta colaboración para que el binomio humano-robot se postule como una fórmula que viene a traer cosas muy positivas para la sociedad.

Habla de una robótica humanoide, social y asistencial. ¿Cómo ayuda al humano en su día a día?

Es un robot que nos ayuda a hacer tareas colaborativas más físicas. Por ejemplo, a mover una mesa de un sitio a otro. Un compañero de trabajo que colabora y coopera con nosotros en el mismo entorno de trabajo haciendo lo que podría hacer otro humano. El robot también puede asistir a una persona que tiene mermadas sus capacidades por la razón que sea, ya sea por un accidente o porque le falta algún miembro. Ese robot que te acerca el agua, que te da de comer, que te lava, que te asea... Ya no solo a nivel físico, también a nivel cognitivo porque interacciona contigo, te da conversación y permite que tu cabeza se entrene para no deteriorarse. Es un robot muy completo. También hablamos de prótesis que reemplazan miembros que nos faltan y somos capaces de integrar de una forma bastante robusta gracias a la interconexión que hacemos entre esas prótesis con nuestro cerebro. Son puntos de trabajo muy interesantes y necesarios para mejorar la calidad de vida de los humanos.

¿Cómo es actualmente esa convivencia entre robots y humanos?

Es cordial y mejorable. En general, la sociedad abre los brazos a relacionarse con las tecnologías. Lo vemos en las nuevas generaciones, los niños y niñas controlan muy bien los dispositivos tecnológicos. Hemos demostrado que los humanos nos adaptamos muy bien a las tecnologías y les sacamos todo el jugo. Hay que tener sumo cuidado en cómo elegimos los puntos de desarrollo, hacia dónde va la robótica y cómo usarla para que haga el bien. Estamos preparados, pero tenemos que ir juntos de la mano y con una visión muy clara y regulada de hacia dónde queremos ir para que nadie se quede fuera.

¿El problema viene, sobre todo, de una cuestión generacional?

Sí, hay una brecha, pero porque las generaciones anteriores no han nacido con un dispositivo de esos en la mano. Y el problema no es solo eso, sino que esto cada vez está más presente en todas las áreas de la vida, como sacar dinero en un cajero o hacer transacción a través de un ordenador. Ya no hablo de robótica, son todos los avances tecnológicos que ha habido. Ante una falta de conocimiento sobre ello, se genera un sesgo y mucha gente se queda fuera del sistema. Esto hay que evitarlo a toda costa. También hay un temor de “esto no voy a ser capaz de hacerlo”. Y no es así. Los científicos tenemos una misión y una obligación de acercar la ciencia y los avances a la sociedad para que se pierda el miedo y, a la vez, hacerlo atractivo.

Usted es una de las creadoras del humanoide TEO, con capacidad para realizar tareas humanas. ¿Es importante poner nombre y apellido a esos avances para concienciar?

Sí porque es una manera de acercarnos a la sociedad. La gente busca el nombre y el apellido, el suceso, la noticia... Eso es bueno. Pero más allá de esto, hay que llamar a las cosas por su verdadero nombre. A veces vemos noticias que exageran y que buscan la parte morbosa. Leemos “un robot mata a un trabajador en una fábrica”. Eso no es así, el robot no mata, ha habido un accidente. Hay que ser cuidadosos en los términos. Los medios también tienen su parte de responsabilidad en esto. Esto genera un rechazo que es muy peligroso que se genere en la sociedad porque nos frena. Nos guste o no, la Inteligencia Artificial ha venido para quedarse.

Además de esa integración en la sociedad, ¿cuáles son los retos de la tecnología?

Hay un reto que para mí es muy importante y es el de cómo integramos la tecnología en la sociedad a un nivel ético, social y humanista. Hay un diálogo muy individualista entre lo que es la tecnología, por un lado, y las necesidades sociales, por otro. Son diálogos que transcurren paralelamente y no debería ser así, deben crecer de la mano. Necesitamos saber qué impacto va a tener a nivel cultural, económico, social... Estamos haciendo esfuerzos en aunar esto y es ahí donde está el gran reto. Como sociedad ya hemos demostrado que somos una masa evolucionada y muy inteligente, y como científicos hemos demostrado que hacemos cosas impresionantes, hay que aunar ambas para que la integración de la tecnología sea muy positiva.

¿Ahí también juegan un papel importante los gobiernos?

Muy muy importante, como lo tienen en todas las áreas de la vida. Como estas herramientas son de uso muy masivo, hay un riesgo mayor. El efecto es muy grande y una mala gestión puede generar un gran problema mundial.