Xavier Seoane deja el patronato de la Fundación Luís Seoane y propone renovar la dirección

Xavier Seoane, miembro del patronato de la Fundación Luís Seoane, al que pertenecen otras ocho personas y que preside la alcaldesa, Inés Rey, ha presentado su renuncia al no estar conforme con la situación de la institución, que considera “en declive”, según escribe en una carta enviada a Rey en diciembre.

Los “problemas más graves” de la Fundación Luís Seoane, “además de la conservación de la obra por el estado precario de ciertas partes del edificio”, apunta, “radican en el ámbito de la filosofía, del proyecto y de la gestión”. Por ello, propone como solución “la convocatoria de un concurso público, abierto y democrático” en la dirección de la institución, cargo que ahora ocupa Silvia Longueira. Para el poeta, “la figura y obra de Luís Seoane demandan un nivel de excelencia que no solo no se produce con la presente dirección sino que lleva varios años mostrando un declive que la convierte en una institución de escasa creatividad y menor trascendencia”. En su carta, lamenta que no se hayan atendido “las críticas que, desde hace años, desde una postura de lealtad constructiva se han realizado por parte de diversos miembros del patronato”. Manuel Gallego Jorreto, que es, como Xosé Díaz, albacea testamentario del pintor Luís Seoane asegura que formará parte de esta institución “hasta el final”. “Si no estoy de acuerdo en algo, lo diré desde dentro”, señala.

El Concello aún no se ha pronunciado sobre esta renuncia, pero Marea y BNG indican que el adiós de Xavier Seoane evidencia un “problema de fondo” y una “crisis” en la Fundación. “En los últimos tres años y medio, con Inés Rey como presidenta del patronato, los miembros han reclamado una reflexión estratégica sobre el rumbo de la Fundación y el cumplimiento de sus fines originales”, analiza Iago Martínez. La edil nacionalista Avia Veira sentencia que este es “el enésimo síntoma de la ausencia absoluta de una política cultural digna”.