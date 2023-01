Convenios con vigencia discutida

El cambio de posición del Gobierno local sobre la compra de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, que ahora descarta después de haber apostado por contribuir de forma mayoritaria a su adquisición, abre un nuevo escenario para el futuro de los terrenos portuarios de la ciudad. Los diferentes actores implicados en esta cuestión exponen sus opiniones sobre los condicionantes existentes, entre los que los convenios de 2004 que establecieron la financiación del puerto exterior mediante la venta de varios de los muelles interiores es uno de los fundamentales.

Para el Ejecutivo municipal, esos acuerdos —suscritos por Concello, Xunta, Estado y Autoridad Portuaria— ya no están vigentes porque el primero de ellos no fue publicado en el BOE y no se sometió a exposición pública. A ello se añade que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público determina que los convenios anteriores a su entrada en vigor solo tendrán validez durante cuatro años, periodo que ya transcurrió y que el Tribunal Supremo sentenció que los convenios urbanísticos tienen un periodo de vigencia de quince años, que ya sobrepasó. El Concello comunicó en 2021 estos aspectos a las otras partes firmantes de los convenios y anunció la elaboración de una propuesta de nuevo acuerdo, aunque todavía no lo hizo.

Vigencia

Pero para la Autoridad Portuaria los textos de 2004 siguen en vigor, ya que confía en la venta de suelo para hacer frente a los créditos suscritos para costear las obras de punta Langosteira y rechaza —como argumenta el Concello para justificar su cambio de opinión— que los ingresos previstos por los proyectos planteados para la dársena exterior le permitan mantener ya el equilibrio financiero. La misma postura mantiene la Xunta con su defensa de la adquisición de muelles y el portavoz del Partido Popular en el Concello lo dejó claro ayer mismo: “Hay unos convenios de 2004 que siguen vigentes y quizá no estemos de acuerdo, por eso sentémonos”, manifestó Miguel Lorenzo.

El Gobierno central siempre se ha pronunciado a favor de la vigencia de esos acuerdos para resolver el problema de la financiación de las obras de punta Langosteira y se ha negado a la condonación de la deuda, a pesar de los sucesivos respaldos que esta solución ha tenido en el pleno municipal.

Marea Atlántica y BNG se oponen a que esos documentos sigan rigiendo el destino de los muelles interiores y reclaman su anulación. Pero el primero de esos partidos alerta de que aunque el Gobierno local los dé por caducados, sus disposiciones permanecen en el plan general de la ciudad, en el que se prevé la construcción de un gran número de viviendas y superficies comerciales en esos terrenos, por lo que exige su modificación. El anterior responsable municipal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, admitió en 2021 la necesidad de variar la calificación de esos suelos, pero desde entonces no se adoptó ninguna iniciativa para hacerlo ni se anunció que se vaya a poner en marcha a corto plazo.

Otro de los asuntos afectados por la negativa del Concello a firmar un acuerdo para comprar suelo del puerto es la operación que llevaba aparejada para proceder a su integración en la ciudad, en la que se preveía la realización de importantes inversiones para transformar ese espacio. Pero el Gobierno local pretende ahora desvincular esta iniciativa de la necesidad de financiación de la Autoridad Portuaria, lo que considera “asuntos muy distintos” que no deben ser mezclados. Para explicar este cambio de rumbo recurre a un argumento que ha venido exponiendo Marea Atlántica en los últimos meses, que esos terrenos ya tienen usos ciudadanos como las exposiciones y conciertos realizados en la Batería y Calvo Sotelo, abiertos además al público para el paseo durante gran parte del día.

También señala que la experiencia revela la inexistencia de problemas para urbanizar terrenos portuarios de propiedad pública, ya que las explanadas de la Marina y O Parrote fueron transformadas en ese sentido hace años y continúan siendo propiedad de la Autoridad Portuaria.

Marea propone que el pleno rechace la compra de terrenos portuarios

Marea Atlántica propondrá mediante una moción en el próximo pleno municipal que toda la Corporación rechace la compra de suelo portuario por el Concello y se comprometa a la creación de un consorcio para gestionarlo en el que estarían integrados también la Xunta, el Estado y la Autoridad Portuaria. Para este grupo, la renuncia del Gobierno local a participar en la compra de los muelles es una consecuencia de su negativa a incluir fondos con ese destino en los presupuestos municipales, ya que sus votos son necesarios para que el PSOE pueda aprobarlos sin recurrir a los del PP. “Queremos que todos los grupos políticos muestren sus posiciones y voten de un modo claro”, declaró el candidato de Marea a la Alcaldía, Xan Xove, quien también defendió que la ciudadanía debe colaborar en la transformación de los muelles y proponer nuevos usos para ellos. Marea reclamó también la anulación de los convenios de 2004 y la condonación de la deuda del Puerto. “No se pueden tomar decisiones unilaterales ni crear problemas sin dar soluciones, que es lo que hace la alcaldesa”, reprochó ayer a Inés Rey el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, por su cambio de opinión sobre la compra de suelo portuario.

"Si tú crees que han cambiado las circunstancias, lo primero que tienes que hacer es llamar a las partes intervinientes y comunicárselo por respeto”, señaló, al tiempo que aseguró que si Rey “hubiese presionado al Gobierno del Estado para que condonara la deuda, igual que hizo en Valencia, hoy no tendríamos este problema”.