The Nunzia’s, versiones con un “toque diferente”

Nunzia Giannotta es de Massafra, un pueblo al sur de Italia. Allí, con tan solo ocho años, cantaba con su padre en la iglesia. Esa pasión por la música sigue siendo su motor, aunque esté lejos de casa, instalada en A Coruña, y acabe de iniciar una nueva aventura, su banda de versiones The Nunzia’s, con la que toca este viernes en el Garufa. “En 2019 me vine a Galicia con mi marido, que es de Muxía. Tuve la mala suerte de que llegó la pandemia. Quise reinventarme y hacer un proyecto propio de rock and roll”, recuerda.

Y lo consiguió. Confiesa que viene “del blues”, pero algo le hizo clic en la cabeza y probó con temas de AC/DC, Guns N’ Roses o Måneskin. En sus repertorios también hay sitio para las canciones de dos de sus ídolos, Tina Turner y Amy Winehouse. “Me crié escuchando sus canciones”, apunta. Así creó The Nunzia’s, su banda de versiones junto al guitarrista Javi Amor, el bajista La Súper Jota, el batería Juan Folla y el teclista Joel Crespo. “Pero no es solo una banda de versiones. es algo más, le damos un toque diferente a las canciones, como si tuvieran una identidad”, explica Giannotta en un perfecto español, feliz de volver al escenario mañana. “La banda se ha renovado porque yo me dedico solo a esto y necesitaba a gente más profesional”, revela. Tocan en el Garufa, una sala especial para la artista, que en Italia también participó en televisión y actuó en teatros. “Aquí di mi primer concierto con la banda el año pasado”, cuenta la cantante, que este verano formó parte de algunos festivales. Su sueño, sacar su propio disco. Y está convencida de hacerlo realidad.