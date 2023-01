Continúa la tormenta en la Fundación Luis Seoane. Si hace dos días se hacía público que el escritor Xavier Seoane abandonaba el patronato de la entidad por “problemas graves” en la conservación del patrimonio y la dinamización del legado del genio, ayer fue Xosé Díaz, albacea y también patrono de la Fundación, el que se alineaba con las consideraciones de su compañero. Lo hacía en declaraciones a Radio Coruña, en las que apostillaba que “una parte del patronato llevamos años denunciando las carencias que hay”.

El patrono del ente calificó de “catástrofe” la renuncia de Xavier Seoane, uno de los mayores conocedores del legado del creador, y advirtió que las razones que esgrimió para dejar el puesto “son compartidas” por muchos miembros del patronato, que integran ocho personas y que preside la alcaldesa, Inés Rey, al ser el Ayuntamiento el último responsable de la Fundación. Xosé Díaz, como hizo Xavier Seoane en su carta de renuncia, apela a deficiencias organizativas y en materia de conservación, y señala “problemas en la promoción del legado de Luis Seoane” y en la “situación material de las obras y los documentos que debe conservar y promover la Fundación”.

A este respecto, Xosé Díaz hizo hincapié en la importancia de proteger el patrimonio que allí se custodia. “Hay que darse cuenta de que la Fundación guarda un legado muy importante en la cultura gallega del siglo XX”, advirtió.

En su escrito de renuncia, remitido a la alcaldesa el mes pasado, Xavier Seoane estriba su proceder en el “declive”, que viene experimentando la Fundación en los últimos años. Los “problemas más graves” de la Fundación Luís Seoane, “además de la conservación de la obra por el estado precario de ciertas partes del edificio”, apuntó, “radican en el ámbito de la filosofía, del proyecto y de la gestión”. Seoane propuso la convocatoria de un concurso público, “abierto y democrático” para elegir una nueva dirección que ponga nuevo rumbo al ente, un cargo que hoy ocupa Silvia Longueira.

Para el poeta, “la figura y obra de Luís Seoane demandan un nivel de excelencia que no solo no se produce con la presente dirección sino que lleva varios años mostrando un declive que la convierte en una institución de escasa creatividad y menor trascendencia”. En su carta, lamenta que no se hayan atendido “las críticas que, desde hace años, desde una postura de lealtad constructiva se han realizado por parte de diversos miembros del patronato”. Manuel Gallego Jorreto, que es, como Xosé Díaz, albacea testamentario del pintor Luís Seoane asegura que formará parte de esta institución “hasta el final”. “Si no estoy de acuerdo en algo, lo diré desde dentro”, señala.