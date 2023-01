El Foro Económico prevé que Alvedro pierda cuota ante Santiago por el impacto del AVE

Las reflexiones de esta plataforma de investigadores, empresarios y directivos están plasmadas en el documento Galicia 2040, que reflexiona sobre la planificación urbana y las comunicaciones de la comunicad en el futuro próximo. Los expertos citan como fuente al ingeniero de caminos y profesor dela Universidade da Coruña (UDC) Carlos Nárdiz, y este explica a este diario que Alvedro y Peinador están “especializados en tráficos nacionales”, los más susceptibles de competir con el ferrocarril de alta velocidad.

La capacidad de Santiago para soslayar el impacto del desarrollo del tren rápido, que se verá “cuando se reduzcan los tiempos de viaje a Madrid, probablemente a partir del verano”, y cuando la liberalización de la alta velocidad disminuya lo costes, provienen de que cuenta con “más rutas”. En resumen, Nárdiz pronostica que en los tres aeropuertos, con la extensión del AVE, “disminuiría el tráfico de pasajeros, pero esto ocurrirá más en Vigo y A Coruña”.

El fenómeno de pérdida de viajeros, indica el ingeniero, “no es nada nuevo” y “ha ocurrido cuando ha llegado la alta velocidad a otras ciudades de España, con una reducción al 50% en algunos casos: es un escenario lógico que se va a producir también en Galicia”. Pese a esto, señala que no comparte el “planteamiento de concentrarlo todo en Santiago” y prevé que Alvedro y Peinador seguirán existiendo en 2040.

El grado en el que disminuya el tráfico en Alvedro hasta esa fecha, en opinión de Nárdiz, no se puede predecir, ya que dependerá de las “negociaciones con las líneas”. En aeropuertos como el coruñés, explica, es importante la oferta de vuelos de bajo coste, aunque admite que este es un tráfico “artificial” en cuanto a que está sostenido con dinero público. El coste de los billetes de estas aerolíneas, indica, “no responde a la realidad, responde a subvenciones” pero mientras las ciudades estén dispuestas a pagarlas podrán “mantener unos índices de tráfico de pasajeros".

El actual Gobierno local ha apostado por aumentar los enlaces de Alvedro mediante convenios con aerolíneas tramitados a través del Consorcio de Turismo, y el año pasado adjudicó a Vueling acuerdos para volar a Londres y París. Este mes presentó dos nuevos enlaces aéreos a través de Easyjet con Ginebra y Milán, que se pondrán en marcha a finales de marzo y también están subvencionados (un tercero, con Ámsterdam, está pendiente de recibir espacio en el aeropuerto) y ofrecen precios mínimos de 16,99 euros en la ruta suiza. El directivo de la compañía Javier Gándara declaró a este diario que la idea es mantener el enlace sin subvenciones en un futuro.

Huelga de los controladores de Alvedro, que aún no saben cómo afectará a la operatividad





Los sindicatos USCA y CCOO han convocado cinco días de huelga entre enero y febrero en el colectivo de controladores aéreos de torres de control privatizadas, como la Alvedro, “ante el fracaso de las negociaciones” del convenio colectivo. “Queremos sentarnos y llegar a un acuerdo. Cuando la empresa ganó la última licitación, hubo un claro retroceso en las condiciones económicas y laborales de los controlares”, explica la portavoz del sindicato USCA, Susana Romero. Los paros se realizarán los lunes 30 de enero y 6, 13, 20 y 27 de febrero en las torres de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo, y están llamados a la huelga 162 trabajadores. Lo que todavía no saben desde USCA es cómo va a afectar esto a la operatividad del aeropuerto coruñés. “Todavía no están los servicios mínimos publicados. Una vez convocada la huelga, son decisiones que toman las compañías aéreas. Nosotros no decidimos que avión sale y cual no. Podrá haber retrasos, cancelaciones o nada”, informan. Las aerolíneas podrán modificar sus programaciones. Los sindicatos lamentan la actitud de la patronal Saerco, que, han asegurado, se muestra “contraria a conseguir ningún tipo de acuerdo”. No descartan ampliar los días de huelga si sigue la “negativa” de la empresa.