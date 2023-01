A versión en galego que Iago Gordillo e Jon Amil argallaron xusto no momento do boom da canción de Shakira e Bizarrap e que tiña como protagonista a Piqué chegou ao Luar da TVG. Primeiro houbo charla con Xosé Ramón Gayoso na que explicou algunha das adaptacións na tradución e as referencias ao propio Luar na peza y despois touco cantar e bailar no programa pioneiro da televisión en Galicia cun público entregado e que demostrou que xa se sabe a letra.