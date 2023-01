La falta de mantenimiento del climatizador desde 2002 provoca las goteras de la Seoane

El contrato para la reparación y reposición del sistema de climatización de la Fundación Luís Seoane está en fase de adjudicación, pues ya ha finalizado el plazo de presentación de ofertas. Son las obras que acordaron poner en marcha PSOE y Marea Atlántica el año pasado. El presupuesto es de 657.076 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses y medio, aunque en el tiempo máximo de un año tendrá que ejecutarse la segunda fase para acabar por completo con los problemas de humedad y goteras que padece la sede de la institución.

El actual Gobierno local ejecutará por fin unos trabajos que la Fundación lleva años necesitando, pues hace tiempo que el patronato alertó de las filtraciones de agua que obligaron a la entidad a no exhibir piezas de Luís Seoane por el riesgo a que sufriesen daños. Una situación complicada, en general, ya no solo por el estado deficiente de las instalaciones sino también por los problemas “en el ámbito de la filosofía, del proyecto y de la gestión”, como describió Xavier Seoane en su carta de renuncia al patronato, del que forman parte otras 12 personas y que preside la alcaldesa, Inés Rey.

Según el pliego, el sistema de climatización existente “se encuentra inoperativo”. ¿La razón? La falta de conservación. La instalación es de 2002 y se ha comprobado “que no se llevó a cabo un mantenimiento adecuado” en todos estos años. Esto, unido al tipo de instalación, ubicada en el exterior del edificio, en la cubierta, fue “degradándola de manera paulatina”. Se han detectado deficiencias en las bombas de calor, los circuitos de distribución hidráulica, las climatizadoras, el sistema de control y gestión y la alimentación eléctrica. Esto ha provocado que la instalación falle y que, además, haya filtraciones de agua en estancias de las plantas inferiores de la sede de la Fundación Luís Seoane por deficiencias en el sellado. Por ello, en un plazo de cuatro meses y medio, se ejecutará la primera fase, es decir, la sustitución del sistema de producción de agua caliente y fría y la renovación de la impermeabilización de la cubierta.

El “declive” de la institución

El “estado precario de ciertas partes del edificio”, en palabras de Xavier Seoane, es uno de los problemas “más graves” de la institución, que, asegura, se encuentra “en declive”. Su adiós ha hecho que otros miembros del patronato levanten la voz para salvar la Fundación. “Llevamos años denunciando sus carencias”, recordó el albacea testamentario de Luís Seoane —también lo es el arquitecto Manuel Gallego Jorreto— y patrono de la Fundación, Xosé Díaz, que tildó de “catástrofe” la renuncia de su compañero Xavier Seoane. Gallego Jorreto, por su parte, confirmó que formará parte de la entidad “hasta el final” y “desde dentro” trabajará por cambiar aquello con lo que no esté de acuerdo. El presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor Fernández Freixanes, también en el patronato, coincide con Xosé Díaz en la necesidad de resolver los problemas “de funcionamiento y representatividad y la conservación del patrimonio”. Recuerda, además, que este es un problema “que viene de atrás”. Lo mismo que dice el edil de Marea Atlántica, Iago Martínez, quien opina que “urge un debate al respecto, franco y constructivo, sobre la crisis en la Fundación, sobre su proyecto estratégico y sobre el lugar que la figura de Luís Seoane y su legado deben ocupar en este proyecto”.

Fuentes municipales señalan que “la situación del edificio es la misma desde el 2012, con idéntico patronato, lo que varía es que se están tomando medidas para sustituir la climatización”. Apuntan, además, que “todo el legado está perfectamente custodiado y guardado con controles de temperatura y humedad”.

La Xunta, de hecho, cree que la responsabilidad de mejorar y proteger la institución es del Concello, pues es “el responsable del mantenimiento y de salvaguardar sus fondos”. “Esperamos que el Concello pueda solucionar esta situación cuanto antes”, añaden fuentes del Consellería de Cultura.

El asunto llegará al próximo pleno de la mano de Marea, que exigirá soluciones a los problemas de la entidad y reclamará también la apertura de un debate sobre el futuro de la Fundación. “Lo más inminente”, dicen, es “resolver de una vez los problemas que tiene el edificio”. El candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, señala que “los problemas en la Fundación Luis Seoane se vienen arrastrando desde hace tiempo y es una de las consecuencias de que no haya una concejalía de Cultura”. “La alcaldesa asumió en su día las competencias y no las está ejerciendo. En la Fundación hay un legado extraordinario que no se ha cuidado”, lamenta. El BNG publicó un comunicado en el que lamenta la renuncia de Xavier Seoane, lo que, según su opinión, es el “enésimo síntoma de la ausencia absoluta de política cultural digna de tal nombre por parte do Gobierno de Inés Rey”.