Polaroid, de la instantánea al símbolo

Comisariada por William Ewing; Barbara Hitchcock; Deborah G. Douglas; Rebekka Reuter y Gary Van Zante de la Foundation for the Exhibition of Photography y el MIT Museum, esta exposición cuenta con más de 300 piezas, entre las que se puede encontrar material gráfico elaborado con toda la gama de papel y películas Polaroid desde la década de 1940 hasta la actualidad. Es su primera vez en España. El proyecto ha pasado por Viena, Hamburgo, Berlín, Singapur y el MIT Museum de Cambridge (Massachusetts). Empieza 2023 en A Coruña para continuar en el National Taiwan Normal University Museum of Art de Taipei.

Fue en la década de los 30 cuando Edwin H. Land se empeñó en hacer realidad el sueño de su hija: tener una cámara que permitiese ver instantáneamente las fotos que tomaba. Salió al mercado en 1948. Desde entonces, nada ha sido igual. El fenómeno Polaroid llegó a todas partes. En pleno apogeo, durante la segunda mitad del siglo XX, sus cámaras y películas fueron adquiridas por millones de aficionados y profesionales de diversos ámbitos. Las familias inmortalizaban cumpleaños y fiestas, los cineastas y fotógrafos de moda hacían tomas de prueba, los científicos registraban sus observaciones, la policía documentaba los lugares donde se había cometido un delito y los artistas apretaban el botón de la cámara para desarrollar su creatividad, enganchados a la singularidad y la instantaneidad de este objeto que muchos guardan en su casa como un tesoro.

Polaroid fue sinónimo de calidad, rapidez y facilidad y eso atrajo la mirada de fotógrafos como Peter Beard, Chuck Close o Robert Frank. Pero hay muchos otros nombres que forman parte de esta historia y que tendrán su hueco en la exposición que en marzo llega a la Fundación Barrié. Ellos son Ansel Adams; André Kertész; Sandi Fellman; Dennis Hopper; George Silk; Richard Hamilton; Bill Eppridge; Shelby Lee Adams; Fazal Sheikh; Philippe Halsman; Guy Bourdin; William Wegman; Edward Steichen; Andy Warhol o Robert Mapplethorpe.