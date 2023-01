Todos los paisajes del arquitecto Molezún

El Ramón Vázquez Molezún que fue, en los muchos ejemplos que dejó por las calles; el que pudo haber sido, en los proyectos que no llegaron a culminarse pero cuyas intenciones quedan patentes en los planos que dibujó; y el arquitecto que era cuando formaba dupla con José Antonio Corrales. Todos los paisajes que recorrió el coruñés quedan plasmados en la muestra Paisaxes, que la Fundación Luis Seoane inaugura mañana y que recala en A Coruña tras un exitoso paso por Madrid. “A Coruña es el sitio donde tenía que estar”, reflexiona su hija, María Vázquez, que comisaria con dedicación el recorrido sobre la obra de su padre. La muestra, impulsada por el Concello y el Colegio de Arquitectos de Madrid, explora el periplo vital del arquitecto coruñés, Premio Nacional de Arquitectura en 1954, a través de los múltiples aprendizajes de su vida, desde su época en Escuela de Arquitectura de Madrid o en la Academia de España, en Roma, hasta el conocimiento que adquirió recorriendo el mundo a bordo de su Lambretta C125.

“Aunque no nos metemos a fondo con ninguna obra, hemos seleccionado las más emblemáticas. Lo más bonito es que son todo originales, los planos, todo. Es la selección lo que yo creo que más llama la atención”, cuenta su hija. La exposición, ambiciosa en fondo y forma por la ingente cantidad de material que alinea en peanas y vitrinas, deshecha el relato cronológico y se para en sus obras más relevantes, indisolubles de su nombre, como el Banco Pastor de Madrid, pero también en otras más desconocidas por el gran público. “Algunas de ellas no se llegaron a construir, pero son proyectos interesantes. Intentamos reconocer los conceptos y la base de su arquitectura, las herramientas y las elaboraciones que él utilizaba. En cada obra, intentamos visualizar sus rasgos más importantes”, defiende María Vázquez. Ese Molezún que no fue, presente en los trazos de proyectos como la reforma de la plaza de Ourense, que se quedó en el papel, o a través de detalles constructivos de obras que sí llegaron a término, en los que se aprecia su mano, como marcas de cantero reconocibles para el ojo entrenado. “Hemos intentado ilustrar todo eso con fotografías de la época y con imágenes de los edificios actualmente, como el de la Fundación Barrié. Su mano se aprecia en detalles como la escala, la precisión del detalle, la geometría o la orientación”, glosa la comisaria de la obra.

Su simbiosis con José Antonio Corrales, plasmada en obras como el Pabellón para la exposición Internacional de Bruselas de 1958, su primera colaboración, merece un espacio aparte en la muestra. Una dupla que dejó un legado conjunto que los sitúa como pioneros de la modernidad española, pero también como testimonio tangible de esa arquitectura en equipo que no sucumbió a los egos personales. “La relación se basaba en la confianza y el respeto. Fueron como un matrimonio bien avenido durante 40 años. Para él, ese equipo era una forma de trabajar que a le aportaba mucho, porque sacaba lo mejor de todos. Colaboraban con humildad y generosidad. Disfrutaban haciendo arquitectura”, resume María Vázquez.