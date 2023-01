“En la asociación queremos englobar a todos los autores gallegos, da igual género o lengua”

El escritor Rober Cagiao, autor de sagas como Misterios de Ferrolterra y El guardián de las flores, es el presidente de la recién fundada Asociación Gallega de Escritores (AGE), que tendrá su acto de presentación a las 18.30 horas del jueves de la próxima semana en Marineda. En el acto hablarán los autores Rosa Montero y Manuel Jabois, y estarán los socios de honor Arantza Portabales y Roberto Martínez Guzmán.

Hay ya una Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. ¿Cómo la quieren complementar?

Funciona genial y hace muchas cosas, pero solo para el gallego. Nosotros queríamos englobar a todo el mundo, sin fronteras en base a género, idioma o forma de publicación.

¿En qué sentido?

Hoy en día sigue mucha gente con el estigma de si es de editorial bien, si es autoedición ya no me vale. No lo vamos a hacer así: tenemos clara la idea de que tanto vale el que edita con Planeta como el que se autoedita o saca los libros por Amazon. Una de nuestras bases es que los libros estén en librerías, estamos a favor de ello, pero eso no quiere decir que no permitamos estar a la gente que aún esté en Amazon. La labor es explicarle a esa gente cómo tiene que hacer para llegar a las librerías.

¿Qué requisitos hay para entrar?

El ISBN del libro (el número que lo identifica internacionalmente y certifica que se ha publicado). Le decimos a gente que está a punto de publicar que espere a tenerlo, pero nos vale el ISBN americano. Habrá casos en los que podamos admitir al socio sin ese requisito, tampoco hay que ser cuadriculado. Pondremos también que se puedan apuntar lectores: queremos que sea una comuna con todos, escritores, mecenas, librerías, páginas web que colaboren...

¿Solo habrá escritores de ficción?

Todo el que quiera puede entrar.

¿Qué beneficios tiene el socio?

Hemos puesto una cuota de diez euros al año, y ofrecemos toda la ayuda que podamos dar entre todos. Cuando la gente me pregunta “¿Qué me ofrecéis?”, les pregunto a ellos “¿Y tú qué nos ofreces a los demás?” Esto se trata de poner en común. Hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo publicar, y aquí estamos desde la directiva para echar una mano.

¿Y en cuanto a proyectos?

Vamos a organizar actos. En Marineda vamos a hacer una feria del libro en abril, y lógicamente los asociados tendrán prioridad. Luego habrá otras en Fisterra, Miño....Y más cosas que iremos organizando.

También señalan que pretenden ser un punto de encuentro con librerías, bibliotecas...

Ya tenemos los primeros contactos con bibliotecas de A Coruña, que están encantadas de que la gente vaya a presentar allí. Pero a veces no sabes a dónde acudir... Nosotros vamos a ayudar a que la persona que quiera presentar su libro pueda acceder a contactos para presentaciones y firmas. Colocaremos en nuestra página las librerías interesadas para que se contacte con ellas. Otra de las bases serían los clubes de lectura: que se relacionen con los autores y lean más producto local.

Mencionan entre sus objetivos crear un circuito de firmas y presentaciones. ¿Cómo está la salud de estos actos en Galicia?

Muy mal, horrible, terrible. Falta todo, y, sobre todo, gente que haga cosas. Muchas veces me encuentro con administraciones que te abren las puertas. Tenemos que proponer y no quejarnos y decir “es que no hay nada”. Hacer un circuito va a llevar tiempo pero no es imposible. Hay que hablar con las bibliotecas, procurar que haya presentaciones de manera habitual, educar al lector para que vaya a ellas... En el 80% de las presentaciones hay cuatro gatos.

¿Por qué?

La idea que tiene la gente es de una cosa aburridísima con un tío dando la tabarra con un libro. Lo estamos cambiando en los últimos tiempos: tiene que ser algo divertido.

Conforma la directiva, junto con Natalia Piñón y Miguel Gacio.

Somos de Miño, Ferrol y A Coruña, cubrimos la zona, pero la idea es que esto llegue a toda Galicia. Tras la presentación, en la que es muy importante agradecer la iniciativa de Marineda, haremos una asamblea y veremos las ideas para más miembros de directiva. Queremos que todo el mundo aporte.

¿A cuántos socios aspiran?

Estos días hemos hecho la apertura de inscripción, y en cuatro días se han apuntado veintipico escritores. Cuando lleguemos a los cien seremos felices. En Galicia hay muchísimos, 300, 400, mínimo. Pero que quieran pagar diez euros es más difícil, y que quieran estar en comunidad también. En nuestra sociedad tenemos un problema grave: somos muy egoístas. Y entre los escritores hay mucho ego, tenemos la mala costumbre de creer que si nos va bien a nosotros es mejor que no le vaya bien al de al lado. Lo estamos intentando extirpar, con la idea de que ayudándonos entre todos vamos a conseguir más cosas.