Calamares y Coca-Cola para celebrar el Día del Periodista

Los trabajadores de LA OPINIÓN celebraron ayer San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, de la mano de Coca-Cola y Down Coruña. La empresa de refrescos, que celebra sus 70 años en España, amenizó la tarde en la redacción con Coca-Cola, Fanta, Aquarius y otros productos de la marca. El objetivo era brindar por el Día del Periodista, 24 de enero. Además, los encargados del Quiosco Down Experience de Down Coruña, ubicado en la plaza de Ourense, aprovecharon esta ocasión tan especial para hacer una visita a la redacción del periódico, como a otros medios, y festejar la jornada con sus deliciosos bocatas de calamares para tomar con ali-oli.