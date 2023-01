El cambio del plan general de A Coruña prevé construir dos edificios en la finca del esqueleto de As Xubias

El Ayuntamiento demolerá próximamente la estructura de hormigón de la parcela municipal de As Xubias de Arriba, cerca del centro Santiago Apóstol. Aunque fuentes del Concello aseguran que “no hay nada decidido” acerca del uso que se le dará a la finca, de acuerdo con la documentación para contratar el derribo está previsto que sobre parte del terreno que ahora ocupa la estructura inacabada pase un vial público, por lo que la ruina está “fuera de ordenación”. El Ayuntamiento también planea que, en un futuro, en el terreno en el que se encuentra el esqueleto se construyan dos nuevos edificios con 21 viviendas.

Este proyecto forma parte de una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que afecta al litoral coruñés desde la zona de As Xubias hasta pasado el puente de A Pasaxe. Este cambio lo promovió el propio Concello y lo aprobó en Junta de Gobierno Local en marzo del año pasado, tras lo que la Xunta le dio el visto bueno ambiental en junio pasado. Finalmente, lo debe aprobar el pleno, por lo que podría sufrir modificaciones.

De acuerdo con la alternativa de modificación que el Ayuntamiento considera preferible, la finca del esqueleto se integraría junto con otras cercanas en un nuevo polígono en el que estará permitido construir casas. Se eliminaría la “estructura municipal inacabada” y en el terreno se levantarían “dos bloques que en total suponen 21 nuevas viviendas”, de las cuales cuatro tendrían precio tasado, junto con una pequeña área de aparcamiento en superficie.

El mapa de la posibilidad elegida por el Concello sitúa los dos bloques, aproximadamente, en el espacio de la actual estructura, y les atribuye dos plantas. Las otras alternativas contempladas por el Ayuntamiento en el estudio para modificar la legislación urbanística de la zona también contemplan construir viviendas en la zona.

El presidente de la Asociación de Vecinos Oza- Gaiteira-Os Castros, Paulo Sexto, explica que su colectivo lleva tiempo pidiendo la “demolición” de los restos “porque era un peligro” y la gente “iba allí a hacer botellón”. Según indica, no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para pedir usos para la finca municipal, que tiene una zona verde con merendero al Norte, antes de llegar a las casas de As Xubias de Arriba y la facultad de Ciencias da Saúde. Pero apunta a que podría dedicarse a usos públicos, como un “espacio de ocio” o una zona para aparcar, que “no serían incompatibles”, aunque el Ayuntamiento indica que no está previsto un aparcamiento ahí. Fuentes de la empresa que se ocupará de los trabajos para la obra explican que solo han sido contratados para derribar la estructura y allanar el terreno.

Sexto explica que, con carácter general, la asociación que preside considera que la finca está en una zona que “cuanto menos se toque mejor” y que propone que los terrenos del borde litoral de la zona, incluyendo la zona de los antiguos Astilleros Valiña, “se reconviertan en espacio público para uso ciudadano”, con una “senda peatonal” y una escuela municipal.

En la actualidad, en la costa entre la playa de Oza y el límite con Culleredo el ordenamiento permite desde 2008 levantar un total de 633 viviendas en nueve zonas. La propuesta de modificación del Ayuntamiento reduce los polígonos a seis, y el número de pisos a 241, si bien Marea reclama más rebajas. En la zona más próxima a la plaza de Oza, en el entorno de los astilleros Valiña se proyectan en total cuatro bloques con 81 pisos, a sumar a los 21 del esqueleto que se derribará.

En As Xubias de Abaixo se permite construir cuatro nuevas viviendas, y en una parcela cercana al Teresa Herrera otros dos edificios de dos alturas con doce pisos. La quinta bolsa de vivienda son ocho edificios que suman 84 pisos, casi todos cerca del Santa María del Mar. Pasado el puente del Pasaxe, a la izquierda de la carretera de O Burgo, se planifican 39 nuevas viviendas.