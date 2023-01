La guarida del legado de Luís Seoane

La acidez, el gran enemigo

En la Fundación Luís Seoane guardan 232 óleos y la totalidad de la obra gráfica del artista. Son sobre 1.000 grabados y 2.000 dibujos, además de fotografías y epistolario -este último está digitalizado y se puede consultar-. Todos los años se hacen limpiezas de series de grabados y dibujos según criterios de prioridad que fijan los expertos. Las piezas de Seoane pueden tener “manchas de suciedad y de humedad, celo, marcas, pequeñas roturas, manchas de bolígrafo o de tinta”, detalla el restaurador Jorge Medín, que asegura que el gran enemigo es “la acidez”. “Escomo el cáncer en los humanos. Va degradando el papel y destruyendo la estructura de la celulosa”, explica. Así, aparecen marcas de oxidación en el papel, que se vuelve amarillento. Mientras sostiene uno de los dibujos a tinta del Homenaje a la Torre de Hércules, insiste en que “la mayoría del deterioro de las obras, en general, se produce por las condiciones ambientales”. “El cómo se conserva es importantísimo”, comenta, aunque agradece que “los montajes y el almacenaje” hayan evolucionado y mejorado, porque así no se daña la obra. “Hace años no se sabía el alcance que podrían tener ciertos elementos que hoy consideramos dañinos”, aclara, consciente de que el paso de los años ayuda a saber proteger mejor el patrimonio.

En el trabajo que está haciendo estos días y que terminará el próximo mes, Medín intenta eliminar las manchas de los dibujos de Seoane. “Primero hago fotos y tomo nota de todo lo que veo”, informa. Después, se pone manos a la obra. Reconoce que son obras “relativamente bien conservadas, pero eso no quita que hay que hacer mantenimiento”. Una vez más, prevenir es la clave. “Cuanto menos se note lo que haga, mejor”, apunta. De hecho, en algunas ocasiones prefiere no intervenir porque esto dañaría más la obra. Entre el legado de Luís Seoane encontró “algunos parches” e incluso rectificaciones del propio autor. “Se ve que había dibujado o escrito algo y decidió eliminarlo. Hay unos cuantos en esta serie en la que estoy trabajando. Son arrepentimientos”, explica. Pero eso lo limpia “muy poco” porque “el propio autor lo dejó así, o sea que lo dio por bueno” y no va a ser él quien lo cambie. “Prefiero no tocarlo”, dice, consciente de que entre sus manos tiene un pedazo de historia. “Se trata de eliminar todos los elementos que pueden llegar a provocar deterioro y ayudar a conservar la obra para protegerla de la humedad y los bichos”, sentencia.