“Una ciudad como A Coruña no se merece una instalación como esta”. Así de contundente fue el entrenador Diego Epifanio después de la victoria del Leyma contra el Juaristi —el viernes por la noche— en un Palacio de los Deportes de Riazor en el que hacía más frío que en el exterior. “Tengo que darle las gracias a los jugadores porque entrenan todos los días posiblemente en la peor instalación de la LEB Oro y hay que poner en valor el esfuerzo que hacen cada día para venir aquí”, continuó. A pesar de que “los empleados se portan excelente y de que el Concello hace todo lo posible por ayudarnos y de que son toda facilidades”, considera que “es muy difícil entrenar todos los días con tanto frío”.

Por eso también dio las gracias a los aficionados que se acercaron al Palacio de los Deportes de Riazor. “Tiene mucho mérito aguantar tanto frío”. El entrenador naranja destacó que “con los habitantes y el poder adquisitivo que tiene la ciudad, se merece otra instalación”. “El club está haciendo todo lo posible, otros deportes también, por llevar dignamente el nombre de A Coruña fuera de la ciudad. Los directivos, todos, emplean dinero y tiempo por apostar por un proyecto que potencia el deporte en la ciudad y con este pabellón a veces es imposible”, concluyó.

“Desde que Mónica Martínez [anterior concejala de Deportes] no está hay un vacío de poder. Cuesta muchísimo avanzar en todo lo que solicitas”, explica el gerente del Básquet Coruña, Yago Álvarez,. “Hay aficionados que no vienen por el frío. Y los jugadores lo pasan mal en los entrenamientos de cada día. Además de que es un peligro para las lesiones”, añade.

Desvela que el club quería alquilar calefactores para instalar durante los partidos, pero que el Concello lleva semanas estudiando el sobrecoste energético y sin responder a su petición. “Solo pedíamos que los colocaran, nosotros corríamos con los gastos del alquiler. Lo pedimos antes del partido contra el Burgos de la semana pasada. Han pasado dos semanas y seguimos sin respuesta porque dicen que tienen que estudiar el sobrecoste y si el Palacio iba a soportar el incremento de potencia”, explica.

“Dudo que durante el partido contra el Juaristi cumpliéramos la normativa de la Federación sobre la temperatura mínima. Hay riesgo de que si esto sigue así nos puedan suspender algún partido”, concluye. “Hay veces que hemos tenido que ir a la Polideportiva de Riazor y los jugadores la prefieren por el frío y por la intimidad. Pero también es inviable por la humedad que hay allí”. La semana pasada, de hecho, el equipo del Maristas tuvo que entrenar prácticamente andando para evitar lesiones porque la pista estaba resbaladiza. El equipo de Autonómica del club colegial, directamente, no entrenó. Incluso una de sus jugadoras, Andrea Pérez, se quejó en redes sociales de que no pueden ducharse porque el agua no sale caliente.

“Creemos que es una instalación fría. Fría porque es demasiado grande, por las pistas de atletismo que hacen que la gente esté lejos”, dicen fuentes del Liceo, el otro equipo profesional que hace uso de la instalación, y que añade carencias en los servicios: “Creemos que es incómoda por los vestuarios pequeños que tiene y que no son propios de equipos profesionales. Tiene carencias de servicios como una mala enfermería, una insuficiente máquina de hielo, y consideramos que debería tener una zona de rehabilitación equipada con bañeras. Además de que el gimnasio es deficiente para el trabajo de equipos profesionales”. Y añaden: “No vemos normal que tengamos que compartirla mientras entrenamos con academias y otros clubes que trabajan alrededor de donde lo hacemos nosotros”.

El Palacio de los Deportes cumplió 50 años en 2020 y el Concello organiza visitas guiadas a las instalaciones para conocer su historia. En campaña, la alcaldesa, Inés Rey, había prometido la construcción de una ciudad deportiva en Palavea, en los terrenos de la fábrica de armas.

El sistema eléctrico, a la espera de Urbanismo

Tras las quejas de Leyma y Liceo sobre el estado del Palacio de los Deportes, fuentes municipales explicaron a este diario que estaban “trabajando” en solucionar el problema. La exedil de Deportes, Mónica Martínez [que dejó el cargo tras la sentencia que consideró su nombramiento un caso de transfuguismo], desveló que, cuando estaba al frente de la concejalía, intentó “por activa y por pasiva” actualizar el presupuesto del sistema eléctrico del Palacio, aunque no lo consiguió porque ese presupuesto, está “bloqueado en edificación”, en el área de Urbanismo. En todo caso, apunta a que es necesario un “presupuesto grande” para cambiar todo el sistema, desde la iluminación a la calefacción. Marea hace hincapié en el deterioro que están viviendo las instalaciones deportivas de la ciudad, en particular, el Palacio. “El Gobierno local ya debería estar buscando sistemas alternativos, como la aerotermia o las energías renovables, pero es una línea de trabajo completamente estancada, por desgracia”, explican fuentes de la formación que, al igual que el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, instan al Gobierno local a “garantizar un adecuado mantenimiento” de las instalaciones deportivas. “Si hay recursos para grandes actos, como un partido de la Selección Española de Fútbol, también ha de haberlos para “las necesidades de los clubes coruñeses”, expone Jorquera, una hipótesis defendida también por Marea. La concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, recuerda al Gobierno local su promesa electoral de construir una pista de atletismo.