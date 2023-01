Las montañas de basura de Nostián cumplirán dos meses acumuladas al aire libre este fin de semana

Los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián se pusieron en huelga los días 5, 7 y 9 de diciembre del año pasado, y la empresa concesionaria, Albada, fue incapaz de tratar la basura que se recogió esos días por la falta de personal y los “sabotajes” que, denuncia, sufrió. Empezó a acumularla en una nave sin uso, y, cuando se acabó el espacio, dejó otra parte directamente al aire libre. Desde el comité de empresa calculan que son unas 10.000 toneladas, 10 millones de kilos, de los que “la mitad, aproximadamente”, están sin cubrir, y, aunque Albada asegura que se trata solo de material inorgánico, los trabajadores denuncian que se está pudriendo.

Según afirma el presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, “todo sigue igual” desde la huelga de hace casi dos meses, y aunque actualmente “no se sigue acumulando más”, tampoco se retira. Hay, explica, dos “acopios” o montones. Uno está en su “mayor parte” dentro de una nave que, aunque todavía contiene maquinaria, “no está operativa” para los trabajos de la planta desde hace una década, y actualmente “sirve como almacén”. Pero en este caso la basura fue demasiada para acumularse dentro de la nave y “sale afuera”. Otro de los montones de residuos se puso “en el exterior”, junto a los vestuarios del personal.

Albada no ha querido hacer más declaraciones a este diario que las que realizó a principios de mes, cuando indicó que la acumulación al aire libre se produce “todos los años”, ya en Navidades o cuando las paradas impiden depositar los residuos recogidos de los contenedores en el pozo. En aquel momento, la empresa indicó que la fábrica estaría saneada “en los días posteriores a Reyes”.

La versión de los trabajadores es distinta. De acuerdo con Canosa, cuando no es posible utilizar el foso las descargas van a la nave que se colmató en esta ocasión, pero “en el exterior nunca se descarga, ahí se dejan restos de poda”. A principios de mes, el comité de empresa también indicó a este diario que los camiones estaban “descargando fuera”, aunque ahora indica que el material acumulado actualmente es “todo del día de la huelga”.

También hay discrepancias entre la dirección y los trabajadores acerca de la naturaleza y el origen del material depositado en los montones. Para Albada no es correcto denominarlo residuos ya que esta palabra debe reservarse para el material recogido directamente de los contenedores y sin tratar, mientras que lo que está actualmente al aire libre habría pasado por procesos en la propia planta. Pero los trabajadores afirman que “está sin tratar” y “conforme a cómo lo descargaron los camiones de la recogida”. “No pasó por las líneas (de tratamiento) porque no se movió de ahí”, asegura Canosa.

Lixiviados a la recogida

Albada también asegura que el material es inorgánico y no emite lixiviados, esto es, líquidos, ni elementos contaminantes. Pero Canosa afirma que “es material que la gente echa en el contenedor inorgánico, pero lleva una cantidad de orgánico muy alta, 40% o por ahí”. Y, como lleva “cerca de dos meses” sin tratarse, está “fermentando”, “generando malos olores”, pudriéndose y recibiendo visitas de gaviotas. El líder sindical afirma que los restos sí emiten líquidos y que estos está actualmente filtrándose hasta la infraestructura de recogida de las aguas pluviales de la planta.

Los empleados han denunciado la situación en la inspección de trabajo, aunque afirman que no saben si ha habido una visita y la empresa no ha querido hacer declaraciones sobre esta cuestión. Este diario no ha podido, por el momento, conseguir una respuesta del propio servicio. El Ayuntamiento tampoco ha respondido si tomaría medidas concretas sobre el asunto.

En cuanto al conflicto laboral, tiene como motivo las disputas acerca del convenio de los trabajadores, actualmente decaído desde enero de 2020. Canosa afirma que están pendientes de una nueva reunión con la empresa el 8 de febrero, pero “no descartamos volver a la huelga” tras ella. Por el momento, indica, “lo único apalabrado” es “rescatar el convenio que teníamos, de 2017”, pero no hay acuerdo sobre cuestiones como los salarios y los avances han sido “insuficientes”.