La huelga de letrados judiciales atasca los juzgados de A Coruña con más de mil actuaciones afectadas

Se cumple la primera semana de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia para conseguir su adecuación salarial y, en A Coruña, el paro está siendo secundado por más del 70% de la plantilla, así que, su ausencia se está dejando notar. Cada día de huelga se han suspendido al menos doscientos juicios, vistas, declaraciones previas y otros actos judiciales en A Coruña. En total, más de mil actuaciones se han visto afectadas, por lo que la paralización en los juzgados es “casi total”, según indica Fernando Santiso, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña.

Y es que, en esta semana, no solo se han suspendido juicios y declaraciones, sino que los asuntos que entraron por registro —salvo los urgentes— se han quedado sin repartir entre los diferentes juzgados —que es una de las competencias de estos funcionarios—, sino que también se han dejado de “movilizar” entre dos y tres millones de euros en las salas de A Coruña, ya que no se están realizando los mandamientos de pago —ya sean derivados de fianzas o de consignaciones en procesos de ejecución de sentencias—, que es otra de las tareas de las que se encargan en su día a día estos profesionales. Son ellos quienes ordenan y firman los pagos con el dinero que está en las cuentas de los juzgados y, durante estos días de paro, no se realizan estos movimientos.

Los letrados de la Administración de Justicia iniciaron el año pasado con jornadas de huelga —en toda España— para solicitar al Gobierno del Estado que incremente su retribución ya que, desde 2010, han ido ganando competencias, pero su salario no ha aumentado.

Un año después de aquellos primeros paros parciales, los funcionarios han decidido hacer una huelga indefinida que, este martes llegó a su séptimo día, y que derivó ya en la suspensión de unas 30.000 vistas de juicio, comparecencias y actos de conciliación en toda España; en la inmovilización en las cuentas de depósito de consignaciones de cerca de 110 millones de euros; y en la paralización de unos once millones de expedientes judiciales, causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos, según explican fuentes de los letrados.

Los representantes del colectivo en Galicia se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el fiscal superior, Fernando Suanzes, en una ronda de visitas institucionales, para exponerles los motivos de este paro —entre ellos, el incumplimiento de los acuerdos económicos a los que llegaron en abril con el Gobierno— que en Galicia está siendo secundado por el 60% de la plantilla y en España llega al 78%.

Ambos, según detallan los letrados, “mostraron su preocupación por la importante repercusión que supone la huelga indefinida, no solo la suspensión de juicios, vistas o comparecencias, sino también de todas las actuaciones procesales, lo que conlleva una paralización de la Administración de Justicia con unas graves consecuencias, que padecerá directamente la ciudadanía”.