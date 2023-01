La legendaria banda británica de rock Jethro Tull ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 28 de mayo. La ciudad será una de las paradas de la gira internacional de presentación de su nuevo álbum de estudio, 'RökFlöte', que saldrá a la luz el próximo 21 de abril y del que ya se conoce su primer corte, Ginnungagap. Las entradas para el concierto de Jethro Tull en A Coruña, que se celebrará en el Palacio de la Ópera, ya están a la venta a través de la plataforma web www.ataquilla.com.

Tras la publicación en 2022 de 'The Zealot Gene', su primer álbum en dos décadas, el grupo de rock progresivo liderado por Ian Anderson recalará en A Coruña para dar a conocer un disco inspirado en los dioses de la mitología nórdica que sirve como homenaje a la flauta, instrumento característico de la banda británica. Durante el concierto, que comenzará a las 20.00 horas, la banda --en la que, junto a Ian Anderson, tocan Joe Parrish (guitarra), Scott Hammond (batería y percusión), John O'Hara (director de orquesta, piano, teclados y acordeón) y David Goodier (bajo y contrabajo)-- también revisará algunos de los grandes éxitos.

Jethro Tull irrumpió en los años 60 con un sonido nuevo y arrollador que supuso un gran impacto global. A comienzos de 1968, un grupo de músicos británicos que compartía su pasión por el blues y otras formas musicales decidió reunirse y conquistar al público de diferentes pubs y clubs del sur de Inglaterra.

Con la publicación de su primer álbum, 'This was', (1968), la banda mostró una clara orientación al blues, para evolucionar hacia sonidos más locales y eclécticos con 'Stand up' (1969). 'Benefit', 'Aqualung' y 'Thick As A Brick' continuaron su trayectoria y el éxito de la banda comenzó a crecer a nivel internacional. Varios miembros de la banda fueron y vinieron, pero su carismático líder, el compositor, flautista y cantante Ian Anderson, continuó liderando el grupo a través de sus diferentes creaciones musicales.

Jethro Tull fue, hacia mediados de los 70, uno de los grupos más exitosos del directo internacional, rivalizando con Led Zeppelin, Elton John y hasta The Rolling Stones. Ahora, con más de 30 álbumes a sus espaldas y unas ventas que superan los 60 millones de copias, Jethro Tull continúa viajando por todo el mundo para deleite de sus seguidores y esta primavera recalará en A Coruña con un concierto dentro de su gira. Tras 50 años, los contundentes directos de la banda destacan por su puesta en escena, que combinan un impactante diseño de iluminación con una gran pantalla de video que ejerce de hilo conductor del concierto.