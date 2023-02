Después de quince años viviendo en sus casas de forma irregular, ya que el Concello es el propietario de los terrenos, las tres familias de San Vicente de Elviña cuyas viviendas fueron incluidas en el polígono antes conocido como parque ofimático —ahora Xuxán— alcanzaron un acuerdo para evitar tener que abandonarlas. Estas personas habían aceptado en 2007 ceder al Concello sus propiedades en el margen derecho de la avenida de Alfonso Molina a cambio de edificabilidad en el lado izquierdo, lo que les convertía en promotores y les obligaba a abonar cuantiosas cuotas de urbanización, de decenas de miles de euros en cada ocasión, a las que no podían hacer frente.

Tras años de movilizaciones ante el Palacio Municipal y sobre la pasarela peatonal situada a corta distancia de sus casas, los afectados aceptaron finalmente la propuesta que se les había efectuado en 2021 por parte del anterior concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y a la que hasta ahora se habían opuesto. La solución consiste en que recuperen la titularidad de sus propiedades en el margen derecho y que allí tengan derecho a la edificabilidad que les correspondería en el izquierdo, más elevada de la que disponían hasta 2007.

Esta modificación, que obligará a cambiar el plan parcial del polígono, haría posible que tuvieran ingresos con los que afrontar el pago de las cuotas de urbanización, que seguirán obligados a abonar, aunque quedarán en suspenso hasta que se apruebe la variación del planeamiento. La iniciativa permitirá además al Concello conservar los terrenos destinados a equipamiento a la derecha de Alfonso Molina, aunque esa zona tendrá que ser reordenada.

La alcaldesa, Inés Rey, calificó ayer de “amistoso” el acuerdo alcanzado con los afectados y consideró que se trata de la “solución definitiva” al conflicto. También destacó que el pacto evita una posible incompatibilidad con la urbanización de Xuxán, ya que los propietarios pretendían que se les desafectara del polígono, lo que obligaría a interrumpir las obras en marcha mientras se tramitara ese cambio urbanístico.

“Ya estamos sin fuerzas”, admitía ayer Pilar Santiago, una de las afectadas, sobre la lucha desarrollada durante los últimos años para intentar conseguir la desafectación de sus propiedades. “Dentro de lo malo, esta solución es lo menos malo”, comentó sobre la solución alcanzada es “la menos mala”, ya que los propietarios tendrán que continuar pagando las cuotas pero podrán vender alguna parcela, como es el caso de una de las vecinas, en cuyos terrenos hay opción a construir viviendas unifamiliares.

Para quien no habrá posibilidad de dar marcha atrás es para Álvaro Corral, cuya vivienda fue derribada en noviembre de 2014 para permitir construir un viaducto que ya entonces se había decidido no ejecutar. Al no poder recuperar su casa, este afectado quedó al margen del acuerdo suscrito ahora con las otras tres familias con propiedades junto al desvío al núcleo de San Vicente de Elviña en la avenida de Alfonso Molina.