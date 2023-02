Todos los grupos salvo el PP apoyan que el Concello se oponga a comprar muelles

Las mociones presentadas este jueves en el pleno por Marea Atlántica y BNG consiguieron el respaldo de todos los grupos municipales —excepto el del Partido Popular, que se abstuvo— a la negativa a que el Concello destine fondos para la adquisición de terrenos portuarios que queden liberados. Las dos formaciones que plantearon estas iniciativas pretendían que la Corporación se pronunciase sobre esta cuestión tras la decisión del Gobierno local de dar marcha atrás en su intención de abonar 20 millones por la propiedad del 75% de los muelles de Calvo Sotelo y la Batería, que fue justificada por el anuncio de la Autoridad Portuaria de que dispondrá de ingresos para hacer frente a la deuda de casi 300 millones que soporta.

El PP, que apoya la participación municipal en una operación en la que también intervendrían la Xunta y la Autoridad Portuaria abonando el 25% restante del valor de los muelles, trató de sacar adelante una enmienda que proponía sustituir los textos de ambas mociones por una solicitud de explicaciones por la nueva postura municipal y la reclamación de la condonación de la deuda portuaria, aunque solo consiguió el apoyo de la concejala no adscrita Mónica Martínez. A pesar de esta negativa, los populares optaron por abstenerse sobre las peticiones de las mociones, que también defendían la anulación de los convenios de 2004 que obligan a vender los muelles para pagar la deuda del Puerto.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, recordó que el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, declaró recientemente que la entidad capta tráficos suficientes para pagar la deuda que mantiene con el Banco Europeo de Inversiones y Puertos del Estado, por lo que consideró que “el escenario ya no es el mismo”. Marea Atlántica calificó de “obsoletos” los convenios de 2004 y defendió la constitución de un consorcio para gestionar el futuro de los muelles, así como definir sus nuevos usos con participación de la ciudadanía, según detalló María García.

El nacionalista Francisco Jorquera reclamó la cesión gratuita de los terrenos, modificar los convenios suscritos en 2004 y que el Estado asuma la deuda portuaria, además de la participación social en la definición de los nuevos usos de los muelles.

Veto en los presupuestos

Es más lo que nos une que lo que nos separa”, dijo el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, quien reprochó al Gobierno local que no consiguiese la condonación de la deuda y al Ejecutivo central que vetase el debate de una enmienda de los populares en el Congreso que proponía incluir una partida con ese fin en los Presupuestos del Estado. “A nadie le gustan esos convenios”, dijo sobre los acuerdos que hacen posible la venta de terrenos del puerto, por lo que apostó por su sustitución por otros y el cambio del plan general entre todos los grupos municipales.

La no adscrita Susana Soneira se pronunció a favor de las mociones al entender que no se debe “pagar por lo que es público” y respaldó la modificación de los convenios y nuevos usos para los muelles. Mónica Martínez, la otra edil no adscrita asistente —Isabel Faraldo no pudo acudir a la sesión— reclamó por su parte un entendimiento entre todos los grupos y se lamentó de que ayer fuese “el día de la marmota” ante la sucesión de plenos en los que se votan las mismas iniciativas sobre este asunto.