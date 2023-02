La igualdad empieza en clase

La educación tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y cuanto antes se empiece, más huella dejará el cambio en las generaciones venideras. En el colegio de educación Infantil y Primaria María Pita llevan muy a rajatabla un mantra que, para todo el claustro, significa mucho más que simples palabras. “Los niños no tienen creados los estereotipos de los adultos. Trabajamos la igualdad desde los cimientos. Es un orgullo ver que, a medida que van creciendo, van captando todo eso”. Susana Naveira, jefa de estudios y profesora de Infantil del centro, habla con orgullo evidente. La respalda la intensa actividad en materia de igualdad y feminismos que el colegio desarrolla con firme compromiso desde hace años, y que le ha valido reconocimientos como el premio Concepción Arenal, con el que la Diputación ha reconocido su proyecto Mulleres que abren camiño nas artes, que ha resultado vencedor en la categoría de proyectos elaborados por alumnado de primaria.

Con esta iniciativa, el centro toma como pretexto la celebración del año Picasso para acercar a los niños y niñas la obra y la vida de otras mujeres artistas, a veces menos reconocidas precisamente por no haber nacido varones. “Comenzamos a trabajar la figura de Frida Kahlo porque ya es casi un icono del feminismo, aprovechando la amistad que tuvo con Picasso. El alumnado buscó información y usó algunas de sus frases, con mensajes potentes y empoderantes, para el 25-N”, señala María Fernández, profesora de Primaria.

La frase Eu, que namorei das túas ás, nunca chas vou querer cortar, pronunciada por la genial artista mexicana, fue el lema escogido por el centro para acercar a los estudiantes a la cuestión de la igualdad y el rechazo a la violencia sobre las mujeres, con la libertad como eje. Los propios alumnos y alumnas fueron los encargados de elaborar una mariposa que sirvió de photocall ante el que posaron para recordar que la no discriminación es una cuestión que compete a todos y a todas. No quedó ahí: en la semana elegida para reclamar espacios libres de violencia, el hilo musical del timbre se transformó en la melodía de Tejiendo alas, de Malú. En el colegio María Pita no dan puntada sin hilo, y, si las cosas salen bien, es gracias al inefable compromiso de su equipo directivo, profesorado y alumnado, comprometido con cada iniciativa que se propone. “Nos dejamos la vida en el colegio, no hacemos otra cosa, lo hacemos con mucha ilusión, con mucho orgullo. Junto a nosotras hay un equipo brutal, el alumnado que son los artífices, un profesorado extraordinario, e implicado al máximo”, cuenta la jefa de estudios del centro.

Un trabajo discreto y constante en imprimir estos valores desde bien pequeños que ya ha sido reconocido en otras ocasiones. En 2018, el centro recibió el premio Irene: la paz empieza en casa, y, al año siguiente, volvieron a ser galardonados por la Diputación por su actividad en el proyecto Tripulando igualdade, en esa ocasión por la labor desarrollada por el alumnado de educación Infantil.

Pero el compromiso del colegio va más alla. El María Pita es uno de los pocos centros educativos que ha constituido un equipo de Igualdad, que coordina María Fernández, para canalizar todas las actividades que se realicen centradas en la materia, gestionar planes y proyectos enfocados en la igualdad y, en resumidas cuentas, seguir trabajando en la dirección que les diferencia como centro. En el colegio María Pita son ambiciosos en los objetivos que quieren conseguir: referentes para ellas, y formar para el mañana una generación que ya no distinga capacidades, roles o fortalezas en función del género. “Tenemos dos líneas de actuación: una centrada en las mujeres en las artes, para que las niñas tengan referentes, y otra centrada en que construyan una mejor imagen de si mismas, para evitar esos problemas de autoestima que cada vez empiezan antes debido a las redes sociales y que se ajusta poco a la realidad”, defiende la coordinadora del equipo de igualdad.

La Diputación ha reconocido, asimismo, a los centros Plurilingüe de Outes y al instituto Rosalía de Castro de Santiago en las categorías de Infantil y Secundaria respectivamente.