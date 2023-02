Más de 1.500 demandas pendientes de ser registradas y 6.000 escritos a la espera. Es el balance de los primeros diez días de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia para conseguir su adecuación salarial. “El daño es enorme”, alerta el letrado judicial en el juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña, Fernando Santiso. Ayer se concentró junto a sus compañeros en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, adonde acudieron con las togas y con una pancarta que decía Por justicia, por dignidad, por igualdad. Delante de la Catedral, los asistentes corearon consignas como “No somos golpistas, somos juristas” o “No nos agrada, la justicia está parada”.

Santiso confirma que esta situación se va a mantener en próximos días porque, por ahora, “el Ministerio de Justicia no ha llamado para negociar”. “Llevamos diez días de huelga y no nos han llamado para sentarnos. Es un poco inaudito teniendo en cuenta que diariamente la huelga causa un perjuicio enorme y nosotros no queremos ese perjuicio, pero hay acuerdos firmados de abril del año pasado que no se cumplen”, argumenta.

Durante esta semana, el seguimiento del paro en A Coruña ha crecido “hasta el 85%”. En la provincia se han paralizado aproximadamente mil juicios. Y la lista de asuntos pendientes va a seguir aumentando. “Estamos muy preocupados por la situación. El perjuicio es monstruoso. No se celebran actos y las cosas no salen”, lamenta el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, quien recuerda que los gallegos sufren una situación muy difícil porque, además de esta huelga y la pandemia, también arrastra las consecuencias de la huelga de funcionarios de la justicia de 2018. “Tienen que sentarse y resolverlo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se está dejando la vida para que se despachen asuntos”, añade. El Consello Galego de Procuradores (CGP) también manifestó su preocupación por el “perjuicio” que está generando a los ciudadanos, a los propios procuradores y a los demás operadores jurídicos.

En estos diez días también se han paralizado millones de euros en las salas de A Coruña, ya que no se están realizando los mandamientos de pago, ya sean derivados de fianzas o de consignaciones en procesos de ejecución de sentencias. “Llevamos 13 años exigiendo una mejora. Si se consigue, no se puede dejar en un cajón”, apunta Santiso.

En el acto celebrado en Santiago, los letrados reivindicaron la adecuación salarial, “prometida hace años”, respecto a las nuevas funciones que asumieron hace algo más de una década y más derechos laborales. La representante de los letrados, Pilar Cancela, señaló que el seguimiento del paro está siendo “masivo”.

El Poder Judicial refuerza el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña y el Penal que enjuicia sus casos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reforzará, al menos hasta el 30 de junio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña con una magistrada más que se dedicará de forma exclusiva a ese órgano. La responsable será la actual titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos. El CGPJ responde así a la petición realizada en noviembre por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, efectuada pocos días después de que el titular del juzgado coruñés de Violencia sobre la Mujer, Roberto Barba, declarase en LA OPINIÓN que se encuentra “en una situación penosa” y que los medios de los que dispone son “los mismos” que hace diez años, pese al incremento de los casos que se ha producido. El refuerzo aprobado para este juzgado tiene por objetivo reducir el número de procedimientos en trámite y “aliviar” su carga de trabajo del órgano, lo que el consejo estima que “permitirá dar una respuesta más ágil a las víctimas de violencia machista”. Otra de las medidas adoptadas ha sido reforzar el Juzgado de lo Penal número 6 de A Coruña, encargado de enjuiciar los procedimientos instruidos por el de Violencia sobre la Mujer que no son competencia de la Audiencia Provincial. También esta actuación fue reclamada por el Superior de Galicia y consistirá en una comisión de servicios sin relevo de funciones que realizará el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carballo. Ese juez reforzará el órgano al menos hasta el 30 de junio y celebrará 30 juicios mensuales de casos de violencia sobre la mujer. El Superior solicitó el refuerzo en previsión del incremento de casos que se remitirán para su enjuiciamiento por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al incorporarse la nueva magistrada, ya que se pretende evitar “un posible embotellamiento”. La inspección del CGPJ refleja que el pasado 30 de junio los asuntos civiles en trámite en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer eran 267, cuando la media gallega era de 163 y la nacional de 82. Los asuntos penales pendientes eran 1.018, frente a la media gallega de 598 y la nacional de 208. En el Juzgado de lo Penal número 6 el 30 de septiembre había 269 casos pendientes, cuando la media provincial era de 234,1 y la gallega de 232,1 asuntos.