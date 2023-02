La cuarta edición de la Semana do Cinema Galego regresa a A Coruña del 14 al 19 de marzo en el teatro Colón. Durante seis días, la organización ofrecerá una programación con los proyectos más destacables de la producción audiovisual gallega del último año. El acceso a las proyecciones será gratuito, aunque serán necesario hacer una reserva previa que todavía no está activada. La cita está impulsada por la Academia Galega do Audiovisual (AGA), que cuenta con el apoyo del Concello y la Diputación.