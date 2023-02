Clubs literarios en A Coruña: Donde la lectura se comparte

“La idea le ocurrió a la anterior directora de la biblioteca, Marimí Carro. Yo estaba estudiando Filosofía, y cuando me lo propuso, pensé que no iba a durar ni tres meses. Ya llevamos ocho años. Se apuntó tanta gente que tuvimos que hacer lista de espera. Luego decidimos crear tres grupos”, cuenta el coordinador de la iniciativa, Bruno Mayorga. O Pensatorio es, más que un club de lectura, un café literario. Y más que conversar, lo que hacen sus participantes es entrenar la Mayéutica, el método que Sócrates propuso para dar respuesta a las preguntas del ser humano. “Recuperamos la filosofía socrática, el arte del diálogo, a través del juego de preguntas y respuestas, que plantea que a través de las preguntas puedes llegar a conclusiones correctas”, explica Mayorga, encargado de proponer los temas sobre los que los participantes hablarán en la siguiente sesión.

A eso, a fin de cuentas, es a lo que se va: a pensar y a compartir. “A mí me gusta hablar, empecé por eso. Una de las cosas que me gustan mucho de este club es que te hacen pensar sobre cosas sobre las que quizá no pensarías por ti mismo. Escuchas las opiniones de los demás y las pones contra el espejo de las tuyas”, cuenta una de sus participantes, Conchi Cascón, asidua a O Pensatorio desde hace siete años. Para Valentín Armesto, compañero de reunión, el enganche fue práctico. El gusanillo de la filosofía le picó cuando cayó en sus manos un libro del fondo bibliográfico asociado a la reunión. Al principio por probar, luego, por afición. “Me propusieron apuntarme al llevarme el libro. Al principio me daba algo de reparo, porque mi formación es técnica, no filosófica. Me apunté pensando en ejercitar la mente, también contra el deterioro cognitivo, y me quedé. Intento aportar un poquito de lo que yo pueda entender”, cuenta.

Y aunque la finalidad es hablar, hay quien acude también a escuchar. Es la opción que llevó a Belén Otero a traspasar las puertas de O Pensatorio. La mala racha personal que atravesaba entonces le llevó a buscar medios para ocupar la mente. Y los encontró en la biblioteca de Os Rosales. “Estoy un poco como de relleno, porque vengo sobre todo a escuchar a la gente. Cada semana nos dan un texto y de ahí salen las preguntas. Empiezas hablando de ratones y acabas hablando de dinosaurios. Mira que yo soy habladora, pero aquí me gusta venir a escuchar”.