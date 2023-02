El desencuentro entre los letrados judiciales y el Gobierno amenaza con agravar el colapso

Los juzgados de A Coruña están paralizados y la situación, sin un acuerdo entre letrados judiciales y Gobierno central a la vista, amenaza con ser peor y agravar el colapso existente. Los letrados están en huelga, reclaman una mejora salarial que, por ahora, no consiguen. Se cancelan juicios y vistas, no se registran demandas y no se realizan pagos. Ya van once días.

¿Cuál es el origen del conflicto? Desde 2010, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en España —en Galicia son 284— asumen nuevas funciones o se hacen cargo de otras que eran repartidas con jueces y fiscales. Tienen más responsabilidades, sobre todo desde la reforma de 2015. Desde entonces, los antes llamados secretarios judiciales demandan una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo. La falta de un acuerdo con el Ministerio de Justicia les llevó en varias ocasiones a huelgas puntuales y concentraciones, sin solución. ¿Cuándo empezó la huelga? En una asamblea celebrada en enero, los letrados de la Administración de Justicia de la provincia aprobaron unirse a la huelga general indefinida de su categoría profesional, que se inició el 24 de enero. El seguimiento en A Coruña es del 85%, lo que ha provocado el colapso en los juzgados, con más de 1.500 actuaciones afectadas. Por ahora, la huelga continúa. ¿Cómo afecta el paro? Cada día de huelga se han suspendido al menos 200 juicios, vistas, declaraciones previas y otros actos judiciales en A Coruña. En diez días de paro se han acumulado más de 1.500 demandas pendientes de ser registradas y 6.000 escritos todavía están a la espera. El Colegio de Abogados de A Coruña alerta de “incalculables” consecuencias que dañan a un sistema ya “muy maltrecho” por los efectos de la pandemia. Además, se han dejado de movilizar más de tres millones de euros desde las cuentas de los juzgados ya que tampoco se están realizando los mandamientos de pago. Los colectivos convocantes advierten de que esta situación conllevará la paralización del sistema judicial, “con el consiguiente perjuicio para el justiciable y para todos los operadores jurídicos intervinientes en la Administración de Justicia”. ¿Hay negociaciones? Los letrados judiciales informan que todavía están esperando por una llamada por parte del Ministerio de Justicia. “Llevamos diez días de huelga y no nos han llamado para sentarnos. Es un poco inaudito teniendo en cuenta que diariamente la huelga causa un perjuicio enorme y nosotros no queremos ese perjuicio, pero hay acuerdos firmados de abril del año pasado que no se cumplen”, expone Fernando Santiso, letrado judicial en el juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña, quien recuerda que mientras no haya negociación, la huelga continúa. La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independentista de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de LAJ tendieron “la mano” a la ministra Pilar Llop para intentar resolver el conflicto, pero todavía no recibieron respuesta. El desencuentro entre letrados y Gobierno central amenaza con seguir incrementando el colapso en los juzgados, que esta semana seguirán a medio gas si la situación no cambia. “Estamos muy preocupados por la situación. El perjuicio es monstruoso”, señala el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda. Más de 1.500 demandas pendientes de registro en A Coruña tras diez días de huelga de letrados judiciales