El anticiclón situado al norte de la Península Ibérica seguirá al mando y el sol volverá a ser protagonista esta semana en A Coruña así que toca de nuevo tiempo estable para avanzar en esta primera quincena de febrero. Meteogalicia prevé que continúe el predominio de la influencia de las altas presiones así que el panorama que tenemos por delante no difiere mucho del que marcó la semana pasada, de forma que toca de nuevo sol y algunas nubes que se notarán más en la segunda mitad de la semana. Esa mayor nubosidad que en días pasados hace que de hecho Meteogalicia no descarte alguna precipitación débil y aislada en el norte de Galicia a partir del jueves, aunque anticipa que, de llegar a producirse, las lluvias no serán en ningún caso muy importantes.

De momento este lunes 6 de febrero el tiempo en A Coruña será seco y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 15 de máxima, así que en principio no notaremos más frío que en las últimas jornadas. Y para mañana y los próximos días apenas se vislumbran cambios así que serán días marcados por la estabilidad atmosférica y el predominio anticiclónico en los que el sol alternará con algunas nubes, y con temperaturas similares: para el martes 7 de febrero Meteogalicia espera mínima de 7 y máxima de 13 grados, y para el miércoles día 8 se prevén 6 de mínima y 15 de máxima. Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días A Coruña y el resto de Galicia se mantendrán, durante la segunda mitad de la semana, dentro de la influencia de las altas presiones localizadas al norte de la península Ibérica, aunque la llegada de aire frío procedente del continente europeo provocará un aumento de la nubosidad y la presencia de estas nubes hará que desciendan las temperaturas diurnas. Este aumento de nubes hará también que aumente la probabilidad de precipitaciones en el norte, aunque en ningún caso se esperan lluvias abundantes.