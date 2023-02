El Club del Mar despide por primera vez a cinco empleados por causas económicas

La directiva del Club del Mar despidió el pasado lunes a cinco trabajadores argumentando causas económicas, de producción y de organización, lo que supuso la primera iniciativa de este tipo adoptada por la entidad a lo largo de su dilatada historia. El club acaba de recibir del Concello 90.000 euros, de los que 52.800 son una compensación a las pérdidas sufridas durante la pandemia, ya que se encarga de gestionar la piscina municipal existente en sus instalaciones, mientras que el resto corresponde a la dotación de un convenio extraordinario cuyo objetivo es prestarle ayuda de forma transitoria.

Los responsables de la entidad, que accedieron al cargo en julio de 2021 tras unas elecciones convocadas después de que se rechazasen los presupuestos presentados por los anteriores dirigentes, han puesto en marcha una campaña para la captación de socios que incluye publicidad en los autobuses urbanos. La pandemia hizo que el Club del Mar perdiese un millar de los 3.900 socios con que contaba antes de la aparición del COVID-19.

Varios de los despedidos tenían entre 20 y 25 años de antigüedad en el club

Otra de las medidas activadas por la directiva es el incremento de las cuotas de los asociados, aprobada hace quince días y que permitirá a la entidad incrementar sus ingresos en 17.000 euros mensuales, según datos facilitados por la plantilla. El despido de cinco trabajadores el lunes y la modificación de dos puestos de trabajo es la última de las actuaciones desarrolladas hasta el momento por los responsables del club, con cuyo presidente no pudo contactar ayer este periódico a pesar de los varios intentos realizados.

La plantilla se queda ahora en 51 personas tras la salida de uno de los empleados encargado del control de los accesos, dos de los destinados en el gimnasio, un trabajador de mantenimiento y un monitor de entrenamiento personal. Varios de los despedidos tenían entre 20 y 25 años de antigüedad en el club.

Fuentes de la plantilla explicaron que no hubo reuniones previas de la directiva con el comité de empresa ni intentos de negociación con el mismo. La justificación que recibieron los afectados es que se trata de un medida necesaria para la estabilidad económica del club para lo que presentó el informe elaborado por un perito judicial.

Los trabajadores prevén analizar ahora la situación con los sindicatos para decidir si toman medidas, ya que los despidos han causado una conmoción en la plantilla, según manifestaron ayer a este periódico algunos de sus integrantes. La crisis económica del Club del Mar hizo que su directiva amenazase al Concello con cerrar la piscina municipal ante el déficit que le genera su explotación.

La entidad reclamó una compensación de 400.000 euros que el Gobierno local redujo a tan solo 52.800 y que además recibió un reparo suspensivo del interventor municipal, para quien no se acreditó un “verdadero desequilibrio” no hubo “una solicitud en los plazos y de acuerdo con el régimen previsto” y para calcular la indemnización no se tuvieron en cuenta los “gastos o menores gastos que pudieran derivarse de la situación pandémica”.