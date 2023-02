O pintor coruñés Xaime Cabanas marchou hai dez anos, non así a súa pegada no imaxinario artístico galego. “Autodidacta, irreverente, mordaz, bohemio, universal, libre. Todo iso era Xaime Cabanas, pero eu só diría que era de Monte Alto”, sinalaba a alcaldesa, Inés Rey, na presentación da mostra MMXXIII Cabanas, que rende homenaxe, dende o Quiosco Alfonso e o Palexco, á obra do artista plástico unha década despois do seu pasamento, e que busca reivindicar a figura do artista na plástica coruñesa e galega, “ao nivel de pintores como Lugrís”, defende o Concello, e tamén para dalo a coñecer ás novas xeracións. Comisariada por Carlos Pita e Perico Vasco, MMXXIII Cabanas componse de cesións de obra pictórica de gran formato procedente das máis importantes coleccións privadas e públicas e do legado familiar. Son aproximadamente noventa obras de gran formato, aínda que a mostra lle dedica especial importancia tamén aos numerosos bosquexos e pequena obra en papel que figura en arquivos particulares e na súa propia familia. A mostra amosa un total de 124 destas pequenas pezas.

Inegrada na exposición hai unha mostra fotográfica sobre Cabanas onde se pode ver o seu estudo e como o retrataron os fotógrafos Juan Rodríguez, Xoan Piñón, Xurxo Lobato e Vari Caramés. En paralelo á mostra, os seus impulsores prevén organizar unha serie de actividades complementarias. Entre elas, están as visitas guiadas á exposición, ás 19.00 horas dos sábados 11, 18 e 25 de febreiro, e 4, 11 e 18 de marzo, partindo do Quiosco Alfonso, se inscrición previa. Os domingos 12, 19 e 26 de febreiro desenvolveranse obradoiros en familia, con previa reserva en ludidactica@gmail.com e con prazas limitadas, para abordar temáticas como as Orzanas, o uso da técnica fotográfica sen cámara de cianotipo sobre callaos ou a fabricación dunha propia masa cerámica con materais caseiros. Por último, de martes a venres, ás 12.00, 13.00 ou 18.00 horas, desenvolverase un programa educativo para grupos de escolares denominado Criptotrazos, concebido como “resposta a un proceso creativo de carácter evolutivo baseado en achados plásticos, formais e conceptuais” derivados da obra de Xaime Cabanas.