El barco con base en A Coruña detenido en Irlanda paga la fianza para faenar a la espera de juicio

El capitán del Pesorsa Dos, el pesquero alemán de armador gallego con puerto base en A Coruña que fue detenido el mes pasado en aguas de Irlanda, ha pagado la fianza que le permitirá volver a faenar en la zona oeste del país, aunque todavía está a la espera de que se celebre el juicio en el que se determinará si cometió los delitos contra la normativa pesquera de los que le acusa la Armada irlandesa.

El barco todavía se encontraba ayer en el puerto de la localidad de Castletownbere, donde atracó a finales de enero para ser juzgado, pero el juicio, que estaba previsto para comienzos de esta semana, no se ha celebrado, por lo que la asesoría jurídica de la empresa alemana propietaria tiene más tiempo para preparar la defensa.

La tripulación del Pesorsa Dos está compuesta por 17 hombres, tres de ellos españoles; uno es su capitán, natural de A Coruña, que en la vista previa al juicio finalmente no celebrado se declaró no culpable, antes de abonar la fianza para recuperar su actividad. La embarcación fue detenida hace tres fines de semana por dejar supuestamente la red de enmalle en remojo por un tiempo superior a las 72 horas permitidas por ley. Fuentes próximas al armador apuntan que “no hubo mala intención”, como se le explicó a la fiscal tras la detención, y que el barco, sobre el que no hubo ningún informe de inspección, se vio obligado a dejar las redes en remojo por las rachas de viento, de fuerza 10 y 11, durante el temporal que hubo en la zona hace tres semanas. “Es imposible recoger las redes con ese tiempo tan malo”, añaden las mismas fuentes.

La Armada también acusa al pesquero alemán con base en la dársena coruñesa de Oza de no señalar la profundidad a la que utilizó sus redes durante sus días de faena en aguas irlandesas, hacia donde zarpó a comienzos de enero. Esta circunstancia se debió a “problemas técnicos” en el registro informático, señalan las fuentes, que ya se han solucionado.

El Pesorsa Dos, de 27 metros de eslora y seis de manga, fue también detenido en 2020 en el punto más al norte de Irlanda por supuestas infracciones de la normativa europea de pesca, en un año en el que al menos otros tres pesqueros españoles fueron detenidos. En su base de Oza, el barco recala cuando no faena y es reparado; una empresa local actúa como agente español.