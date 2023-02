Unidas Podemos elige a Sande candidato a la Alcaldía en busca de una coalición electoral con Marea

El exconcejal de Cultura con Marea Atlántica, José Manuel Sande, es el candidato "de consenso" de Unidas Podemos para tratar de recuperar la alianza electoral con Marea en las próximas elecciones municipales de mayo. Las dos formaciones de la confluencia, Podemos y Esquerda Unida, apuestan por el exedil como aspirante a la Alcaldía de A Coruña en 2023 con ánimo, según las fuentes consultadas, de fraguar una coalición electoral con Marea, con la que las relaciones están ahora mismo prácticamente rotas.

Unidas Podemos ha convocado un acto informativo para la mañana de este viernes en el que, avanza, presentará a su candidato a Alcaldía de A Coruña. En la convocatoria no desvela su nombre, pero, según ha sabido LA OPINIÓN, se trata de José Manuel Sande, concejal de Cultura y Deportes en el Gobierno de Xulio Ferreiro.

Según las fuentes consultadas por esta redacción, Podemos y Esquerda Unida entienden que Sande representa la "figura de consenso" que puede tender puentes con Marea Atlántica, que ha designado en un proceso interno a Xan Xove como su candidato a la Alcaldía. Unidas Podemos, según las mismas fuentes, presenta a José Manuel Sande como un "candidato independiente con la intención de abrir el espacio político al movimiento ciudadano y a otras fuerzas progresistas", en clara referencia a Marea Atlántica.

En 2015 y 2019, Podemos concurrió a las municipales no con marca propia, sino bajo la de Marea Atlántica. En el anterior mandato, no logró ningún acta de concejal, pero sí en el actual, con Isabel Faraldo, que entró en la Corporación tras la renuncia de Xiao Varela. Pese a presentarse en la lista electoral de Marea Atlántica, Podemos decidió que Faraldo no se integrara en ese grupo municipal, sino que entrara como concejala no adscrita.

Ese movimiento tensionó aún más las relaciones entre Marea y Unidas Podemos, hasta romperlas casi por completo. Marea exigió sin éxito que Faraldo se integrara en su grupo y consideró su entrada como no adscrita "una operación de transfuguismo".

Hasta ahora, Marea ha respondido a Podemos y Esquerda Unida que “pedir unidad por parte de quien rompió el grupo municipal de Marea Atlántica es, cuando menos, contradictorio”, en referencia a la entrada de Faraldo en la Corporación. "En Marea Atlántica ya tenemos un candidato, Xan Xove, respaldado por un equipo de personas escogidas en primarias y por un proyecto sólido y contrastado para construir una ciudad justa, verde, feminista y democrática”.

“Cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo, explicarlo, rectificar y reparar el daño”, remarcaban hace un par de meses fuentes de Marea, que apostillaban: "Las puertas de Marea Atlántica siguen como siempre: abiertas de par en par”, lo que revelaba que, para esta formación, la unidad pasa por la integración del resto de partidos en su candidatura.