“Me hace mucha gracia lo que dice el público”

El cómico Galder Varas llevará este sábado, 11 de febrero, su espectáculo Esto no es un show, al auditorio de Afundación. Hará dos funciones, una a las seis de la tarde y, la siguiente, a las 20.30 horas.

Si estos 75 minutos de comedia en directo, entre bloques e interacción con el público, no son un show, ¿qué son?

El nombre es una contradicción como creo que lo son también muchos aspectos de mi vida y de lo que hago. No es un show 100% de improvisación, porque hay bloques de comedia, hay un trabajo previo que llevo desarrollando unos seis años, desde que empecé en comedia, y después, hay otra parte, que es la que subo más a redes, que es de interacción con el público, la gente cada vez es más divertida y a mí esa parte me gusta mucho. Me gusta dejar claro que no es show puro de stand up. No es a lo que están acostumbrados los puristas.

La improvisación parece que no cuesta trabajo, pero para que salga bien, tiene que tener preparación detrás, ¿requiere más esfuerzo que un bloque normal de comedia?

Son dos trabajos distintos, el trabajo de hablar con el público es más de experiencia, porque por mucho que trates de imaginarte en tu casa respuestas de la gente y qué les puedes responder, no es lo mismo que hacerlo. Solo te sale practicando, por mucho que pienses: “si alguien me dice que es arquitecto, le digo esto o lo otro”, no es igual que si lo has hecho muchas veces y te gusta hacerlo. Hay gente a la que se le da muy bien y también público al que le gusta. Hay una cosa clave: que te lo pases bien, porque por muy bueno que seas, si te da igual lo que te diga el público, no es tu formato, igual que si vas de público y no quieres que nadie te hable ni que hable otra gente, tampoco es tu opción. A mí me hace mucha gracia lo que me pueda decir el público. Se juntan dos disciplinas, la del monólogo y la del crowd work, que aunque ahora es más popular, se lleva haciendo toda la vida y que no es más que hablar con el público.

¿Corre el peligro de que alguien vaya a intentar ser más protagonista que el propio cómico?

Yo creo que, como artista, tienes que dejar tu ego a un lado en el escenario, porque, tal y como yo lo entiendo, lo que buscas es que el público se lo pase lo mejor posible. Si alguien del público es muy gracioso, tanto yo como el público queremos escucharle y reírnos, no necesito hacer siempre yo el chiste. Otra cosa es cuando va alguien perjudicado o muy emocionado y no para de hablar, y no es tanto por mí, porque me robe protagonismo, sino por el público, porque ha pagado por una experiencia y lo que está viviendo no encaja con lo que esperaba. Yo he hecho muchos shows y me ha pasado muy pocas veces, pero creo que también tengo mucha suerte de que el público que viene a verme es muy educado , respeta mucho el turno de palabra... Yo les doy el micrófono, así que, más poder que ese no hay. Si quisieran hablar por encima de mí, podrían. También la experiencia ayuda mucho, porque si ves que alguien no va a aportar mucho, siempre puedes quitarle el micro y conseguir que el espectáculo siga, para que la gente se lo pase bien. Yo, por ejemplo, evalúo mi comedia en los bloques que tengo preparados, no en la parte de improvisación. Eso no es por ego, es por ser profesional, porque, por ejemplo, si un chiste no funciona en dos espectáculos, me lo tengo que replantear y hacer otro.

Las piezas cortas en redes sociales se han convertido en un escaparate para su comedia, ¿tienen más peso que los pódcasts o los monólogos que tiene en Youtube?

Es una parte más de mi trabajo, porque me paso bastante tiempo editando y eligiendo los vídeos para subirlos a redes. Yo estoy contentísimo de que la gente me conozca más por los reels y por TikTok que por otra cosa. Es un ventana más que está funcionando muy bien ahora y es muy positivo para la comedia porque está haciendo que más gente se interese y vaya a ver espectáculos. La comedia atraviesa épocas, en los 90 la gente iba mucho, dejó de hacerlo en los 2000 y ahora es un buen momento. Creo que, además, está viniendo mucha gente joven a los teatros.

¿Es consecuencia de la pandemia o ya era una tendencia que empezó antes de 2020?

No sabría qué decir, recuerdo que antes de la pandemia era un buen momento, pero lo que yo viví después de la pandemia, tanto antes de hacer los reels como después, no lo estaba viviendo. Puede que la gente tenga más ganas de reírse o de salir, después de estar tanto tiempo en casa, y mucha gente ha descubierto nuevos formatos, igual se ha juntado todo un poco. Yo lo que he notado es que la gente tiene más ganas de comedia y que va más gente que hace tres años, tanto a salas pequeñas como a las grandes.