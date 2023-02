Empeza xa cun non de Marea a chegar a un entendemento, cambia as perspectivas de traballo que tiña hai dous días?

Non, eu creo que hai que avanzar, continuar con este proceso, agora xa con candidato e que hai que seguir, pero coa idea de apertura.

Que algúns dos actores sexan os mesmos que hai catro anos, aínda que en formacións separadas agora mesmo, entorpece?

Non debera. Supoño que iso ten que ver con quen introduza o persoal no profesional, nos casos nos que isto non suceda, que sería o normal e o desexable, non pasa nada. Hai que deixar de lado os remorsos e, as diferenzas, de existir, que sexan políticas. Pode haber debate e proxectos diferentes.

Un dos feitos que marcan os camiños separados de Marea Atlántica e Unidas Podemos é a acta de Isabel Faraldo. Entrou na Corporación como concelleira non adscrita e non se integrou no grupo municipal, tampouco entregou a acta cando Marea lla pediu. Coa súa entrada en xogo, iso vai cambiar ou vai seguir así o resto do mandato?

Presente e futuro. De analizar o pasado podemos analizar outras cousas tamén. Ás veces é bo facer política ficción ou establecer hipóteses. No 2015, igual sería desexable que Podemos tivese un concelleiro porque iso podería facilitar unha integración maior estando no Goberno. Se no 2019 as listas fosen doutro xeito, todo cambiaría. Retroceder non ten moito sentido. Mentres gobernabamos non nos deu tempo a estar nas forzas políticas como nos gustaría. Puidemos facer a integración de mellor maneira, pero non sucedendo iso, empezou a haber diferenzas. Non hai petición de voto para Unidas Podemos en 2019, por exemplo. Non o vou valorar, sucedeu, e a obriga dos actores políticos é poñerse de acordo, cando, ademais, hai proxectos que poden ter concomitancias ou seren comúns. Cales son as diferenzas programáticas entre Más País e Podemos? Iso sucede en moitos lugares e o exemplo público que se dá non é bo. A xente non entende esas diferenzas nin trata de ir ao detalle do asunto.

Non están facendo vostedes o mesmo que fixo Íñigo Errejón con Podemos? Había un paraugas común, neste caso, a Marea Atlántica, hai unha separación e, agora, o paraugas común ten que ser o de quen se escindiu?

Que pasa cando o paraugas común é abandoado por case todos?

Case todos?

Os proxectos políticos son propiedade de persoas determinadas? Enténdese que non. É unha discusión maior, pero para min a situación non é a mesma e o paralelismo tampouco. Cando os proxectos empezan a ter fallas e non hai autocrítica, hai obriga de revisalos e revisalos pode ser crear un novo proxecto. Tendemos a pensar que a xente non vai aceptar novos proxectos, pero si que entende que a estabilidade pode ser doutra maneira. Estamos obrigadas a facer crítica constante das nosas accións, sen causar dor, temos que conseguir facer doutro xeito todo isto. Se non hai diálogo e renuncias no sentido do entendemento, e se non se esquecen acontecementos que sucederon... No diálogo pode haber moitas cuestións e hai xente que é moi responsable e madura, que se ve que pode ser un obstáculo para un proxecto, deixa de estar.

Podería ser o seu caso?

Eu non son un obstáculo, eu son novo actor, aínda que sexa un actor que estaba nun reparto anterior. Se a min me chaman dúas forzas políticas para que sexa candidato, lonxe de ser un obstáculo cara a un entendemento con outros, un entendemento que non existía antes da miña chegada, non me considero alguén que vén entorpecer, senón alguén que vén cun discurso positivo. Procede dicir que son un candidato, que non son un mediador ou unha figura que ten que aparecer e desaparecer. Por suposto que todos somos prescindibles, pero trátase de que nos encaixemos para chegar a esa unidade por un ben maior, que é o ben da cidade.

A día de hoxe, a Unidas Podemos tócalle configurar unha lista en solitario para a súa candidatura, como vai ser ese proceso?

Vai ser un proceso que terá participación cidadá, que se vai abrir nos vindeiros días, con actos e actividade constante para que teñan encaixe non só os partidos senón tamén esa parte cidadá.

Dicía na presentación que non perseguían cotas nin postos, o primeiro posto xa está ocupado, que é o seu, como se elixirán o resto?

Haberá grupos de traballo, actos, chamamentos e interaccións coa cidadanía e iso vai levar a un proceso de traballo que permita a integración e a posibilidade de que a xente poida entrar na lista. O importante agora, co pouco tempo que queda, é o coñecemento da candidatura, a difusión dos parámetros nos que se move, a recuperación da ilusión para sermos influentes e relevantes, entendemos que nesta etapa tivemos un Goberno feble e unha oposición irrelevante que non conseguiu influír en certos rumbos do Goberno e aí caben moitas posibilidades, puido haber un Goberno de coalición, outro tipo de acordos orzamentarios... Iso fai que haxa moitas dúbidas na cidadanía no sentido do seu voto porque non existe ilusión nas forzas políticas. Creo que nós vimos a representar esa ilusión e ese espírito que non desapareceu nunca, pero que, nesta etapa está más decaído. Moitas cousas que sucederon hai algún tempo son reproducibles, hai experiencias que se poden asimilar e que poden dar resultados enriquecedores.

Esa configuración da lista vai ir da man de intentar chegar a acordos con Marea?

Si, a porta está aberta sempre.

Quen ten que chamar á porta de quen?

Esperamos que as forzas políticas, de entrada, poidan falar entre si.

Quen ten que dar o primeiro paso?

Entendo que sempre chamaron os mesmos á porta. Pola miña banda, toda a disposición, aínda que insisto, eu non son unha figura mediadora unicamente, hai dúas forzas políticas, unha comisión cun manifesto... hai outros actores que están nese proceso de entendemento, igual que a Marea Atlántica.

Por que fan agora a presentación do candidato cando xa Marea ten elixido o seu cabeza de lista?

Creo que os primeiros contactos, segundo me dixeron as organizacións, foron en setembro, a boa fe aparece desde o inicio e, nese momento, non había candidatura de Marea Atlántica. Unha vez que non hai resposta de ningún tipo, hai que retellar e facer algo. Sería difícil de ver que dous partidos como Podemos e Esquerda Unida que incluso gobernan no Estado, non tivesen expresión na cidade, sería, cando menos, pintoresco. Eu creo que as cousas deben ser auténticas e francas e se un segue o seu camiño sen dicir nada, non pode pensar que os demais non van reaccionar ou non existen. Depende do bo facer de todos xerar un proxecto ilusionante. Ás veces, algo que pode resultar refrescante ou sorprendente pode atraer e ser comprendido pola cidadanía.

Se lle ofrecen unha papeleta na que Xan Xove sexa o candidato á Alcaldía, a segunda, unha compañeira, e terceiro, vostede, que diría?

Eu non teño ambicións individuais, non vin para falar de números nin teño ningún interese. Se hai un entendemento entre as forzas progresistas e, a partir de aí se empeza a falar de cousas concretas, estupendo para todo o mundo. Non me corresponde falar de hipóteses, porque se non se cumpre a primeira condición, que é a comunicación e o diálogo político, non ten sentido.

Houbo algún contacto previo, aínda que fose informal con Marea como candidato, ou soubo a formación o xoves pola noite que encabezaba a lista?

Eu son convocado por dúas organizacións políticas, arroupadas por un proceso de escoita con entidades. Ante este chamamento, actúo con total discreción e non me inmiscío nas relacións políticas das organizacións. Non procedía que eu falase previamente coa Marea.

Consultou a decisión con Xulio Ferreiro ou con antigos compañeiros do Goberno?

A decisión vén nun momento no que non existe unha comunicación plena entre as organizacións, polo tanto, non ten sentido, por lealdade política, falar con outros actores.

Podería haber un mitin de Yolanda Díaz na cidade apoiando a súa candidatura?

Vemos con simpatía o proxecto de Sumar, pero xa anunciou hai tempo que non comparece ás eleccións municipais, e non nos corresponde apropiarnos de procesos que non son nosos, aínda que haxa sintonía a todos os niveis.

Preséntase a alcalde porque lle quedaron moitas cousas por facer como concelleiro?

Si, tamén. Moitas das miñas preocupacións non son nin das miñas áreas, pero anos despois, un atópase con como se foron desenvolvendo as cousas e hai unha parte de preocupación polo devir da cidade, de insatisfacción polas políticas que se foron executando e, sobre todo, polo xeito pouco crible no que se foron facendo, de marketing político. A min sorpréndeme, por exemplo, que neste mandato houbese un baleiro absoluto no tema da memoria democrática, o Noroeste foi devaluado... Existen logros do Goberno, pero non me parece que estean revestidos cun proxecto de cidade.

Agora toca estar pendentes das enquisas.

Eu creo que a clave aí é o traballo diario e como se pode ir tecendo unha rede de cidadanía involucrada no proxecto. Toca navegar duramente porque, se un proxecto ilusionante se presenta coma un reto que permita recuperar cuestións que desapareceron do debate público, ten unha oportunidade, porque esas preocupacións sempre estiveron aí e foron brevemente gozadas pola cidadanía.

Quédalle algún amigo na Marea?

Supoño que si, o trato é cordial e supoño que cadaquén pode entender as opinións políticas dos demais. Eu, cando menos, levo a miña vida desde o respecto os demais. Eu creo que o espazo que se edificou durante tantos anos non se pode evaporar.