Vehículos circulan y aparcan en la Ciudad Vieja casi cinco años después de su peatonalización

Vehículos sin autorización circulan a diario por la Ciudad Vieja, a pesar de que desde junio de 2018 el tráfico rodado en el casco histórico solo se permite a los residentes en el barrio, a personas con movilidad reducida, al transporte público, a portadores de permisos temporales y a comerciantes y empleados con negocios y puestos de trabajo intramuros. También en la misma zona se producen estacionamientos que no están autorizados por la peatonalización de la Ciudad Vieja, proceso que se completó en el mandato anterior. Ante esta situación, los vecinos han solicitado al Concello que ejerza un mayor control de la movilidad en la zona, una vigilancia que podrá reforzarse con la implantación de cámaras en los accesos al casco histórico.

La asociación vecinal del barrio se reunió ayer con el concejal de Movilidad, Francisco Díaz Gallego, para transmitirle su preocupación por el exceso de vehículos entre los muros de la Ciudad Vieja casi cinco años después de que el barrio se convirtiese en zona peatonal. El edil les avanzó que el Gobierno local ya ha adjudicado el proyecto vinculado a las zonas de bajas emisiones (ZBE) que monitorizará y sensorizará las zonas peatonales reguladas y las de carga y descarga de mercancías en los ámbitos de la Ciudad Vieja y la Marina-O Parrote mediante un equipamiento para el control de acceso restringido, gestión, información y posibles sanciones en dichas zonas. Cuando el Concello tenga estas cámaras, que aún no ha recibido, hablará de nuevo con los vecinos y los comerciantes del casco histórico para determinar el uso real que tendrán las cámaras, según confirman fuentes municipales; los residentes esperan que sirva para controlar mejor la movilidad en la zona.

Los vecinos no culpan al Concello de la situación del tráfico, pero lamentan el “incivismo” de los conductores, incluidos los que residen en la zona, que atraviesan las calles de la Ciudad Vieja para “circular cuando no deben, aparcar más tiempo del permitido, conducir en sentido contrario o moverse a gran velocidad”, denuncia el presidente vecinal, Leonardo Méndez, que atribuye estas actitudes a que “la gente sabe que no se penalizan por falta de control”. Las fuentes municipales sí aseguran que hay vigilancia y que los infractores están siendo multados.

El proyecto de instalación de cámaras prevé once en las calles Santiago, Tabernas, Isabel Zendal, plaza de O Parrote, San Benito, Herrerías, Puerta de Aires y Nuestra Señora del Rosario. A ellas se sumarán las que sustituirán a las instaladas en la Marina, situadas en Ambrosio Feijóo, María Barbeito y Tabernas.

Las quejas de los vecinos no se limitan a la zona intramuros; en el exterior son escasas las plazas de aparcamiento reservadas para residentes (unas 280), que contrastan con el alto número de solicitudes de tarjetas de residente que tramita del Concello (casi 1.700 desde la reordenación de los estacionamientos en 2018). Méndez apunta además que estas plazas del Oceanográfico y de calles como Metrosidero y Maestranza las ocupan muchas veces vehículos que no tienen tarjeta que les permita aparcar en ellas. El Concello, añade el representante vecinal, reforzará la señalización sobre los estacionamientos a la espera de recibir las cámaras de control.