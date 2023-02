El creciente coste de las reformas eleva a 60 los edificios completos sin vender en el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario coruñés tiene 60 edificios completos —de bajo más tres plantas— a la venta. Están parados en busca de un nuevo propietario mientras el sector solo experimenta subidas en el coste de las reformas, lo que hace que rehabilitar sea cada vez más complicado y, sobre todo, costoso. En Galicia hay 1.300 inmuebles de este tipo y un 38% son propiedad de la Sareb, de fondos de inversión o de procedencia bancaria. Los datos son de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que informa de que, en A Coruña, el precio medio del metro cuadrado es de 1.300 euros.

Hay edificios en venta por toda la ciudad: de la avenida de Finisterre a ronda de Outeiro, de Os Castros a Monte Alto y de la avenida de Monelos a Os Rosales. En el portal inmobiliario Idealista se puede consultar el anuncio de un inmueble de la calle Cordelería, a la venta por 499.000 euros, y otro en Torreiro, el más caro que aparece en el portal, de 1,5 millones de euros.

“Hay muchos edificios a la venta, pero el problema que suele haber es que los propietarios piden mucho dinero y no consideran lo que implica la reforma. Además de los trámites burocráticos, que suelen ser muy farragosos. A la gente le cuesta entrar a promover por el riesgo que hay”, explica el socio director de Engel & Völkers en A Coruña, Álvaro Rodríguez Fernández-Argüelles, quien insiste en que “la construcción a día de hoy ha subido muchísimo, lo que dificulta muchísimo la reforma y la compra para sacar un beneficio normal”. “El que compra un edificio suele ser un inversor, no un particular, así que tiene que haber un beneficio para él”, añade.

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, también pone el foco sobre los temas burocráticos. “El tiempo de espera de una licencia municipal de obras en Galicia supera los 14 meses, diez en A Coruña, agravándose en este presente año y siendo inasumible para muchas empresas por el alto coste repercutido en las mismas”, señala, y recuerda que “la legislación estatal recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para obras menores”.

“No puede ser que se tarde no solo meses sino años para que se den licencias municipales de obras, reformas o rehabilitación. Si queremos avanzar y recuperar le economía se debe reducir la burocracia urbanística”, comenta Iglesias, que defiende que A Coruña y todas las ciudades gallegas “necesitan viviendas nuevas y una apuesta decidida por la rehabilitación”. De hecho, Fegein apunta a los fondos europeos como una de las claves para mejorar la situación. “Casi el 50% de los edificios en Galicia tienen una antigüedad de más de 40 años, por lo que podrán acogerse a algunos de los planes específicos procedentes de los fondos Next Generation”, apunta.

Benito Iglesias destaca la importancia de rehabilitar y reformar el parque arquitectónico coruñés “sea cual sea su estado y su ubicación”. “Es lo mejor que le puede suceder a una ciudad”, expresa el presidente de Fegein, y cita Oporto como ejemplo de ello: “Contribuye a la recuperación patrimonial de la calle o la zona”.